El mejor look de la Navidad 2020 lo tiene Mery Turiel y no es un vestido de fiesta sino un conjunto de pantalón y top de terciopelo

¡Deslumbrarás estas fiestas!

Cecilia Franco

Ni vestidos de fiesta ni lentejuelas. Esta Navidad apostarás por el top de terciopelo en un dos piezas y no lo decimos nosotras. Mery Turiel ya tiene listo el mejor look de la Navidad 2020 y no nos hemos podido resistir.

Lo lleva Mery Turiel y automáticamente estamos todas deseando recrear sus ‘lookazos’. Es todo una fuente de inspiración, sus looks de 'street style' consiguen agotar en tiendas todas y cada una de las prendas que ella luce. Y ahora que se acerca la Navidad no deja de sorprendernos con sus propuestas rompedoras y elegantes.

La influencer con más de 850.000 seguidores tiene el armario cápsula de invierno más bonito, y no solo porque tiene los abrigos más estiloso, sino porque también sabe cómo combinarlos con 'joggers'. Ella apuesta por el jersey de Zara que mejor queda con pantalones de talle alto y arrasa. Es pura magia y eso nos lo ha demostrado en más de una ocasión. No solo es la reina del 'street style', también lo es de los looks de fiesta.

Seguro que cuando piensas en looks elegantes de fiesta te vienen a la mente vestidos cortos, largos, llamativos como el que lució Chenoa hace unos días o como el que nos propuso Mery de Bershka hace un tiempo. Pero la realidad es que no hace falta arriesgar tanto y, esta Navidad, la comodidad y la elegancia se unen para ofrecerte el 'lookazo’.

Mery Turiel lo tiene claro. Un look de terciopelo es justo lo que necesitas esta Navidad, irás cómoda, calentita y elegante. ¿Qué más se puede pedir? La influencer apostó por un pantalón negro de talle alto, corte recto y la joya de la corona: un top de terciopelo en color vino de escote corazón y mangas abullonadas de la firma House of CB (117 €).

Consigue un look elegante, sofisticado y cómodo con esta propuesta de Mery Turiel y deslumbrarás estas fiestas.