Gracias a estas camisas, blusas y tops tus vaqueros de siempre parecerán mucho más elegantes y tendrás un look cómodo y precioso para Navidad

Ni 'vestidazo' ni pijama; en el término medio está la virtud (y el auténtico 'lookazo') de estas Navidades.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Siempre ha sido una opción, pero en las Navidades del 2020 pasar de 'vestidazos' o trajes y elegir unos vaqueros está más justificado que nunca. Y para las amantes de la moda eso solo significa una cosa: ¡es el momento de fichar las camisas, blusas y tops de nueva temporada y empezar a pensar en los looks de estas fiestas!

Aunque Instagram ya se ha llenado de los habituales estilismos de 'brilli brilli' que nos inspiran en estas fechas, dadas las circunstancias, puede que este año no te apetezca cuidar tanto tu 'outfit' como en otras ocasiones. Sí, los compromisos sociales se han reducido al máximo y apenas saldremos de casa, entendemos que no quieras pasarte las fiestas con 'taconazo' y minifalda; pero eso no significa que vayamos a celebrar la Navidad en pijama o chándal (por mucho que nuestras marcas preferidas continúen apostando por la tendencia 'comfy' incluso para fin de año).

¿El término medio? Optar unos buenos 'jeans' (esos que ya has usado mil veces, que te favorecen al máximo y combinan con todo lo que tienes en el armario) y estrenar una parte superior especial que eleve el conjunto y haga del mismo el look más cómodo, bonito y apetecible de las vacaciones.

- Cómo combinar los pantalones vaqueros para acertar y triunfar en tus compromisos de Navidad

- Pantalones vaqueros y camisa de lentejuelas: Victoria Beckham tiene la clave para elegir look esta Navidad

Con este objetivo hemos buceado en las tiendas 'online' de marcas como Zara, Mango, Lefties, C&A... y hemos encontrado auténticas joyitas para todos los gustos (y bolsillos) que además son superversátiles, por lo que podrás sacarle partido más allá de las Navidades. En el 'shopping' encontrarás desde clásicos de estas fechas como lentejuelas, plumeti, metalizados, terciopelo o plumas, hasta detalles en pleno auge esta temporada como los cuellos bobo, los maxilazos, los flecos o las perlas. ¡Nos encantan!

15 camisas, blusas y tops especiales para combinar con vaqueros (y brillar) en Navidad Ver 15 fotos

Añade unos zapatos cómodos (nosotras optaríamos por botines o 'mules' con tacón sensato), un bolso pequeño, algunas joyitas que aporten un toque de brillo, un maquillaje a la altura... ¡y listo! ¡Feliz Navidad, amiga!