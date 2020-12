Mery Turiel ha creado el armario cápsula perfecto para el invierno (y vamos a copiarle desde el abrigo largo hasta los botines 'cowboy')

5 looks básicos (pero nada aburridos) que puedes recrear con prendas de tu armario o conseguir a golpe de clic en Amazon.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Además de ser un gran escaparate de tendencias, el perfil de Instagram de Mery Turiel se ha convertido en toda una fuente de inspiración para vestir bien en el día a día. Sin caer en excesos estilísticos ni combinaciones imposibles, la 'influencer' conquista cada día a sus casi 900.000 seguidores mediante looks básicos, apetecibles y muy fáciles de copiar.

Precisamente esas son las claves de su último post, en el que reúne cinco estilismos IDEALES que van camino de convertirse en nuestro uniforme de la temporada. "Los he creado pensando en el día a día del invierno, para que sean prácticos y cómodos", ha explicado por stories. ¿La sorpresa? Que todas las prendas y accesorios que luce pueden encontrarse en Amazon.

De esta forma, Mery no solo ha creado un armario cápsula perfecto, sino que además nos ha descubierto algunas firmas (tanto españolas, como internacionales o incluso, propias de Amazon Fashion) que podemos conseguir a golpe de clic a través del gigante 'online'. ¡Más fácil imposible!

Todas sus propuestas son geniales, pero si tenemos que quedarnos solo con una, debemos confesar que su segundo 'outfit' -un conjunto en tonos otoñales que combina un abrigo largo con vaqueros y botines 'cowboy'- nos ha enamorado.

Para empezar, la 'instagrammer' ha elegido un jersey de punto en color amarillo y lo ha conjuntado con una bufanda de lana supersuave de diferentes tonos. Ambas piezas pertenecen a la colección de invierno de Pepe Jeans, que como te comentábamos, también está disponible en Amazon.

Jersey de punto con cuello perkins y mangas ligeramente abullonadas, de Pepe Jeans, entre 41,95 euros y 75,20 euros en Amazon.

Maxibufanda multicolor de tejido suave y grueso con flecos en los extremos, de Pepe Jeans, 34,99 euros en Amazon.

A continuación, Mery ha añadido unos pantalones vaqueros de Levi's que son un auténtico 'salvalooks': de efecto lavado, talle alto, pernera recta y, en definitiva, necesarios en cualquier fondo de armario.

Vaqueros rectos de talle alto, modelo '724' de Levi's, entre 34,72 euros y 125 euros, en Amazon.

Como prenda exterior ha optado por un abrigo largo en color cámel con un diseño de líneas rectas, con solapas y dos botones frontales. Una pieza elegante y sobria en un color muy recurrido que sirve tanto para diario como para ocasiones especiales y forma parte de la colección de Find, una de las marcas propias de Amazon Fashion.

Abrigo largo beige, de Find, 77,60 euros en Amazon.

Por último, pero no menos importante, los accesorios rematan el look con acierto. Mery ha escogido un bolso de The Drop (otra de las firmas de Amazon) de efecto piel con un diseño estilo bombonera muy original y unos botines 'cowboy' -calzado que se ha vuelto indispensable en las últimas temporadas- de la marca española Unisa. ¡Impecable!

Bolso de efecto piel, de The Drop, 29,90 euros en Amazon.

Botines de estilo 'cowboy' de ante con puntera metálica, de Unisa, 108 euros en Amazon.