El vestido del verano lo ha encontrado María Fernández-Rubíes en Mango y es perfecto para lucir en las noches más fresquitas de lo que queda de verano.

Cecilia Franco

Puede que hayas sentido en más de una ocasión esa complicación para dar con el vestido correcto. Y es que tienes un evento de noche y llevas tanto tiempo buscando, que ya has perdido la esperanza. Algo que parece ser no le sucede a María Fernández-Rubíes. Ella, a través de sus redes, ha desmontado mitos con su estilo sofisticado y nos ha demostrado que, más cerca de lo que pensamos se encuentra el triunfo 'fashion', es decir, el vestido estampado de Mango que estarás deseando estrenar antes de que acabe el verano.

La temporada estival va poco a poco llegando a su fin y comenzamos a recapitular 'momentazos' y alegrías que nos hemos llevado. Nuestras 'influencers' favoritas, en parte, han sido partícipes de esta energía positiva al descubrirnos lugares de ensueño, por cierto, de lo más 'instagrameables', y verdaderos tesoros en lo que a moda se refiere.

Sí, a través de Instagram hemos fichado prendas que se han convertido en virales y hemos encontrado muchas de las propuestas en las rebajas, ¡y qué felicidad!

Podemos hacer referencia a muchas cuentas de Instagram pero, en esta ocasión, nos centraremos en María Fernández-Rubíes. Ella nos ha ayudado a combatir el calor a base de mucha paciencia y 'lookazos top' irresistibles. Se ha encargado no solo de marcar claramente las tendencias (hasta hacernos olvidar los jeans), sino también de encontrar conjuntos de crochet ideales para andar por casa a precios rebajados.

Y aunque cierto es que pensábamos que ya no veríamos más novedades en lo que a moda primavera-verano se refiere, nos encontramos una gran sorpresa porque… No, el vestido del verano aún no lo has estrenado y querrás hacerlo antes de que termine la temporada estival.

La 'influencer' plasmó su precioso bronceado junto al vestido de Mango más deseado (39,99 €), una opción perfecta para lucir en estas últimas noches de verano. Un diseño mini de estampado geométrico en tono muy esperanzador, que nos ha conquistado por ese detalle cruzado de lo más favorecedor, la frescura que transmite su tejido y lo bien que queda con sandalias.

¿La mala noticia? En la tienda online de Mango este vestido se ha agotado pero, puedes esperar a su reposición online o ir corriendo a sus tiendas físicas, por si hubiera suerte y lo encuentras. ¡Corre!