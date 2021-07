Si te quedaste con las ganas de comprarte el vestido verde de Zara más viral, ahora hay nueva versión, ¡y es mejor!

CARLA DOMÍNGUEZ

Suele ocurrir que a medida que comienzan a subir las temperaturas, nuestro cuerpo solo nos pide llevar vestidos. Y es que si te somos sinceras, los vestidos son la prenda más cómoda, práctica, y fresca para llevar el verano. Te soluciona cualquier plan, y además, por mucho calor que haga donde vivas, siempre te sentirás más a gusto llevando vestido. Además, otra de las ventajas de los vestidos es que se pueden llevar con prácticamente cualquier zapato. Por eso, no es de extrañar que los vestidos sean en Zara las prendas más buscadas de su web, y prácticamente en todas las tiendas.

Entre algunos de los vestidos de Zara que se han convertido en virales esta temporada (incluso antes de las rebajas) está un vestido en color verde y con uno de los diseños megatendencia de la temporada: el ‘cut out’. Seguro que se lo habrás visto llevar a alguna amiga, por redes sociales, o incluso tu misma lo tengas en tu armario.

Hablamos de este vestido verde con manga larga que acaparó toda nuestra atención y nos enamoró al instante. Tanto fue el éxito de este vestido que no lo hemos vestido ni en las rebajas. No sabemos si en algunas tiendas lo tienen, pero al menos en la web no está.

Eso sí, como en Zara están en todo, han creado un nuevo diseño más veraniego, favorecedor y que también será todo un éxito este verano. Se trata de un vestido largo (39,95 euros) con mezcla de lino, diseño ‘cut out’ en la zona de la cintura, elástico en la espalda y en color verde. Además del diseño ‘cut out’, este nuevo vestido cuenta con uno de los cuellos más favorecedores: el ‘halter’. El cuello ‘halter’ es, sin duda, uno de nuestros favoritos, ya que nos favorece a prácticamente todas. Además es cómodo, elegante y perfecto para la temporada de verano.

La nueva versión del vestido viral de Zara en verde sigue disponible. Se trata de un vestido que forma parte de la nueva colección de Zara. Este vestido tan ideal está disponible desde la talla XS hasta la L. Eso sí, ya te avisamos que al menos en tienda quedan muy pocas unidades, así que si te has enamorado de este vestido, no dudes en hacerte con él porque lo llevarás con todo este verano.