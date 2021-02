Tamara Falcó tiene la blusa con lazada y mangas con volumen que estiliza los hombros y hace el pecho más bonito

En un color vivo de lo más favorecedor.

24 horas después de sustituir a Pablo Motos en 'El hormiguero', Nuria Roca volvió a ponerse a los mandos del programa de televisión. De nuevo con una camisa blanca aunque la que lució la noche del martes no contaba con un lazo al cuello como la de la de la jornada anterior.

Esta vez no ha sido la presentadora sino una de sus célebres colaboradoras quien ha hecho la misma apuesta al aparecer en pantalla con una bonita blusa de corte romántico.

Tamara Falcó ha sido quien ha sorprendido con tan elegante prenda que, en lugar de en el impoluto blanco que llevó su predecesora era una en un color naranja que alegró el look de la diseñadora en un solo instante. Tanto que solo necesitó unos vaqueros ajustados de la marca S.O.S Jeans con los bajos doblados por fuera -clara tendencia del 2021- y unas cómodas bailarinas con el inconfundible sello de Pretty Ballerinas para brillar a su paso por el plató del show de Antena 3.

La de la empresaria es una camisa de la colección primavera-verano para este año de la firma Cyrana que tiene como particularidad no solo ese tono vivo que tanto favorece, también su sofisticado escote que hace que el pecho luzca de lo más bonito y sus mangas, que gracias a su volumen crean un efecto de lo más interesante al tiempo que los hombros marcados crean una sensación estilizadora muy potente.

Una alternativa a las camisas con cuello bobo a tener muy en cuenta porque ofrecen además infinidad de opciones distintas en esta misma marca con colores y estampados para todos los gustos con las que crear estilismos de entretiempo geniales para diferentes circunstancias y contextos.

Puede que no sirva como look de invitada como el traje de lentejuelas verdes con el que recientemente vimos a Tamara Falcó en 'El desafío' -o sí, dependiendo del tipo de evento- pero de nuevo la ahora influencer nos ha creado una necesidad con esta pieza a la que seguro podremos sacar un partido extra con el que no contábamos esta temporada.