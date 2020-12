Están son las bailarinas de Mango que amarán las chicas que van en zapato plano pero no en zapatillas

¿Comodidad? Sí, pero con estilazo.

Nuestra felicidad aumentó considerablemente desde el momento en el que las zapatillas pasaron de ser un elemento puramente deportivo a ser consideradas imprescindibles en nuestro día a día. Fue el gran símbolo de que por fin la comodidad se primaba por encima de todo y nos agarramos a esta tendencia tan fuerte como pudimos. Tanto que la realidad es que no estamos dispuestas a soltarnos, y más sabiendo que hace tiempo que dejó de ser una moda pasajera para pasar a ser un básico con todas las letras.

La única pega que tiene todo esto es que muchas veces caen por ello en el olvido otros tipos de calzado que ofrecen el mismo confort pero desde prismas menos informales. Es el caso de las botas, por ejemplo, de los mocasines o de las bailarinas. Estas últimas, precisamente, ofrecen un amplio abanico de posibilidades y no siempre reparamos en ellas a la hora de componen nuestros looks.

No reparamos en el juego que puede dar a nuestro armario un buen zapato plano y es algo que estamos dispuestas a cambiar. Y más después de ver en Mango este par al que le puedes dar el mismo uso que a unas zapatillas.

De punta cuadrada y fabricadas 100% en piel bovino, la particularidad de estas bailarinas radica en el animal print que no es una característica que resta sino que suma, un valor añadido porque es capaz de darle ese toque especial a un look a través de los pies. Es más, desde la firma nos animan a llevarlo en un total look en negro y acompañantes de un conjunto de punto con el cual, sorprendentemente, da muy buen resultado.

Además, siempre podrás lucirlas con un vestido midi o una minifalda y comprobarás que funcionan del mismo modo. ¿Te animas a probar? Su precio es de 49,99 euros y aún están disponibles en la tienda online de Mango en todas las tallas de modo que no hay excusas para no intentarlo.