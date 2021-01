Rosalía tiene la fórmula para lucir con estilazo los vaqueros rectos: remangados en el bajo y con botas militares

Y abrigo XL, por favor.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Por mucho que pasen los años, los vaqueros siempre serán los reyes del 'street style'. Haga frío o calor, unos buenos 'jeans' siempre nos salvarán más de un look, ¿o no? ¡Por no hablar de lo bien que sientan!

Encontramos todo tipo de vaqueros en las colecciones de las principales firmas de moda pero, si este año tuviésemos que elegir unos 'jeans' sobre todas esas múltiples opciones, nosotras no lo dudamos: nos quedamos con los rectos.

Evidentemente estaríamos mintiendo si te dijéramos que los 'flare', los 'slouchy' o los clásicos pitillo no nos encantan, pero tenemos que admitir que los vaqueros rectos son superfavorecedores para todo tipo de siluetas y, por ello, se han convertido en un 'must have' del armario de algunas de las mujeres con más estilo del mundo, desde Tamara Falcó hasta Katie Holmes. Y, ahora, Rosalía también lo tiene más que claro.

La cantante vuelve a estar en el punto de mira (si es que acaso en algún momento lo había dejado de estar) y no nos extraña. Tras lanzar 'Lo vas a olvidar' junto a Billie Eilish para la nueva temporada de 'Euphoria' de HBO, la cantante vuelve a estar en boca de todos, y es que su arte y su estilazo son únicos.

Rosalía ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York con un look de lo más inspirador. Aunque el chándal es la prenda favorita de la cantante, sabe que no existe nada más como el poder de unos buenos vaqueros y, por ello, nos desvela la fórmula definitiva para lucir los 'jeans' rectos con más estilo que nadie durante este invierno: remangados y con botas militares.

La catalana ha lucido una sudadera 'oversize' negra con abrigo XXL, vaqueros rectos y las 'combat boots' más trendy de la temporada (las suyas son de Prada con un minibolso en el lateral y suela 'track' con plataforma).

Con el fin de dar más protagonismo al calzado por excelencia del invierno, ha optado por llevar los vaqueros remangados en el bajo (justo a la altura de por encima de las botas). Se trata de una propuesta estilística que fue tendencia durante los 90 y los 2000 pero que parece que este 2021 vuelve con más fuerza que nunca (y no solo con botas, sino que lo verás con tacones e incluso con 'sneakers'). Y es que no lo podemos negar, ¡queda ideal!

¿Tomas nota?