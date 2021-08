La 'influencer' Sara Baceiredo vuelve de sus vacaciones y nos propone un vestido estampado cebra de firma española que nos ha conquistado. ¡Viva el color!

Cecilia Franco

Hace unos días anunciábamos que el estampado que arrasa entre las 'influencers' ha cambiado de un tiempo a esta parte. Y es que si este verano las flores y los clásicos lunares han protagonizado nuestro armario, ahora con la llegada de la nueva temporada, los estampados más salvajes vuelven. Pero no de cualquier manera, sino con mucho color. Y si hablamos de estampados y color, tenemos que hablar de Sara Baceiredo.

Esta nueva temporada será diferente. Ya nos lo adelantó María Fernández-Rubíes y Paula Ordovás al coincidir con un estampado que, realmente, nos sorprendió. Sí, el estampado cebra más cañero y salvaje vuelve esta temporada con más fuerza que nunca, y en todas sus versiones, para convertirnos en auténticas 'it girls'.

Y es que si ellas ya nos lo avanzaron, ahora es Sara Baceiredo quien se une al 'team' estampado cebra más cañero con un extra de personalidad 'print' cebra multicolor. Porque el color este otoño arrasará en el mundo de la moda y nosotras seremos las primeras en apuntarnos a este mundo alegre. ¡Queremos llenar de alegría cada frío rincón de la ciudad!

Pues bien, si ha sido Sara Baceiredo una de las primeras en unirse al 'team' de pantalones retro y ha conseguido agotar hasta un sencillo vestido de lino, en esta ocasión, el vestido cebra más alegre de Instagram, lo ha encontrado ella y será todo lo que necesitarás para volver a la ciudad.

Y no se trata precisamente de un vestido llamativo, sino más bien una opción perfecta si no quieres arriesgarte demasiado con la tendencia arcoíris. Un diseño 'made in Spain' que pertenece a la primera colección de edición limitada de la firma Merlachoca. Vestido mini en tono naranja pastel y rayas lilas que nos ha robado el corazón, y que encontrarás disponible en Maison Eisa (130 €). ¡Gracias Sara por dar visibilidad, ahora más que nunca, a tesoros de firma española!

Ella, para su vuelta a la gran ciudad, ha optado por combinar este vestido con un bolso tipo vaquero de su propia firma It’s Lava que complementa a la perfección. ¿Aún no estás convencida? El estampado cebra ha venido para quedarse y, si no, observa los perfiles de Instagram de nuestras 'influencers' favoritas. Acabarás cayendo en la tentación más cañera. A tu manera, por supuesto.