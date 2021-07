El mundo de colores más favorecedor, divertido y positivo se cuela en Instagram a través del look arcoíris de Sara Baceiredo. ¡Qué alegría!

Cecilia Franco

¿Te atreves con el mundo más colorido a la hora de vestir? Si la respuesta es negativa, necesitas saber algo. Las prendas multicolor pueden cambiar hasta tu estado de ánimo y hacerte ver la vida más positiva y, en los tiempos que corren, falta nos hace. Pero también te decimos, que no vale cualquier cosa y que en la selección está la clave del éxito. Sara Baceiredo ha encontrado el conjunto arcoíris que nos hace ver el lado bueno de las cosas y estarás deseando tener en tu armario de verano.

La 'influencer' y emprendedora Sara Baceiredo tiene un estilo muy marcado. Y, precisamente, se caracteriza por descubrirnos prendas originales, de esas que no solemos ver en nuestras tiendas 'low cost' y, por supuesto, con un toque de color que nos transmite positividad en estado puro, como la chaqueta más feliz que nos descubrió este verano. ¡Nos encanta la alegría que desprende su colorido 'feed'!

"Just a rainbow". Y aunque también tenemos que destacar que encuentra básicos de armario con mucha magia, como el vestido ibicenco que estuvo a punto de agotar existencias o el vestido de H&M que arrasó en pocas horas y es perfecto para ir a la playa, es cierto que prendas rompedoras como el kaftán rosa que encontró en Zara también nos encantan.

Como puedes comprobar, todo lo que Sara lleva se convierte en un 'must have' para todos sus seguidores y, en esta ocasión, está sucediendo algo muy similar. Y es que aunque no seas muy partidaria de los colores más vivos, cuando veas su último conjunto multicolor, caerás definitivamente rendida.

¿Por qué estamos tan seguras? Porque ha sido tal la revolución que ha provocado este conjunto, que el pantalón ya se encuentra agotado. El 'total look' pertenece a la firma Nutka Studios y se trata de un diseño arcoíris de rayas onduladas que no puede ser más favorecedor, divertido y alegre. El top asimétrico (45 €) atado al cuello, aún está disponible y quedará ideal si lo combinas con un pantalón blanco. Para completar tu look añade abalorios de colores, porque la vida es demasiado corta como para no llenarla de diversión y color. ¿Te atreves?