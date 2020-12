Si pensabas que los looks masculinos no eran para ti, espérate a ver a Blanca Suárez con camisa y corbata

La actriz ha apostado por un estilismo de lo más original para presentar su última película, 'El verano que vivimos'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Blanca Suárez sabe cómo sorprender en cada una de sus apariciones. El estilo de la actriz se caracteriza por ser arriesgado pero, ojo, sin caer en las excentricidades, y es que solo ella se atreve a llevar todas las tendencias del momento sin ningún temor.

Ya sea con looks de infarto de alfombra roja como con otros más sencillos de 'street style', Blanca, en lo que a estilo se refiere, sabe que mezclar siempre es un acierto. Y, de nuevo, la actriz ha vuelto a sorprendernos con el estilismo que ha escogido para la presentación de su última película, 'El verano que vivimos', en la que actúa junto a Javier Rey (de hecho, este largometraje fue el inicio de su romance) y que llega a la gran pantalla el 4 de diciembre.

- Blanca Suárez cambia de look y se tiñe el pelo de bronde, el color perfecto para las morenas que quieren aclarar el tono

- Blanca Suárez y su pelo rubio con flequillo para la película ‘El verano que vivimos’ es justo el cambio de look que queremos para otoño

Blanca ha apostado por un look de aires masculinos con el que demuestra que se puede conseguir un estilismo único utilizando un complemento que jamás nos habríamos planteado llevar: la corbata.

En concreto, la madrileña ha llevado un 'total look' de Dior (que pertenece a la colección de otoño-invierno), formado por prendas puramente masculinas (aparte del detalles de la corbata en el que profundizaremos a continuación) como son una camisa blanca de cuadros (que ha llevado totalmente abrochada al cuello para aportar un 'plus' de elegancia al look) y un pantalón de pinzas 'palazzo' de color gris y de tiro alto superfavorecedor.

Pero, como te decíamos antes, sin duda, la corbata es el accesorio que se ha llevado toda nuestra atención (y no es para menos...). Y es que, además de ser un complemento de lo más original (ya que no estamos acostumbradas a verlo), es capaz de dar un giro de 360 grados a cualquier estilismo y de romper esas líneas de género estilísticas a las que muchas de nosotras todavía seguimos teniendo tanto vértigo.

Nos parece un 'outfit' ideal tanto para ir a trabajar como para una cena con amigas, porque aunque Blanca lo haya llevado con unos 'stiletto' negros tipo charol, nosotras nos imaginamos este estilismo con zapatillas blancas (para un toque más 'sporty') o incluso con botas.

A modo de 'beauty look', Blanca ha apostado por una coleta baja con mechones delanteros sueltos. Mientras que, como 'make-up', ha optado por un maquillaje muy natural, protagonizado por sombra de ojos en tonos tierra y un labial gloss en nude oscuro.