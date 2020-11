Blanca Suárez cambia de look y se tiñe el pelo de bronde, el color perfecto para las morenas que quieren aclarar el tono

¡Muy favorecedor!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Blanca Suárez es una de las actrices que más a menudo cambia de look. Cuando hay una alfombra roja, siempre es una sorpresa porque no sabes cómo va a aparecer: arriesga con las tendencias de maquillaje, que además siempre es de las primeras en lucirlas, sus peinados son siempre los más atrevidos y sus conjuntos nos inspiran para las ocasiones especiales. Ahora no hay apenas alfombras rojas, pero Blanca Suárez ya ha hecho de las suyas y se ha cambiado de color de pelo. Y, ojo, que está MUY favorecida.

- Ni el bolso ni los zapatos, el mejor complemento para un minivestido negro siempre es un buen labial rojo, palabra de Blanca Suárez (¡y sabemos cuál es su favorito!)

- La mascarilla para hidratar el rostro que utiliza Blanca Suárez no solo no puede ser más divertida sino que además iluminará tu piel al instante

La actriz, que hace unas semanas lucía el pelo castaño con la raíz más oscura, ahora se ha pasado al bronde, un tono con el que ya jugó hace varios años y que ahora le acompaña también de cara a los días más fríos.

Se trata de un tono luminoso, aunque mantiene un tono profundo y sostenido que se mantiene fiel a su castaño original. Le ha dado reflejos más claros mediante mechas babylights, muy finas, que consiguen un efecto de aclarado general que, como ha contado en su cuenta de Instagram, ha sido obra de Maria Roberts, fundadora de Studio25.

Este tono es perfecto para mujeres con base sea castaño claro o rubio oscuro. Favorece mucho a todas las morenas que quieran lucir un color más claro sin un gran compromiso y evitando un efecto raíz muy marcado.