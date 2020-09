La actriz brilla (literalmente) en la 'premiere' de la película 'El verano que vivimos' con el look de invitada más espectacular que ha llevado nunca a una alfombra roja.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Desde que llegó el sábado a San Sebastián, estaba claro que el paso de Blanca Suárez por el Festival de Cine no iba a dejar indiferente a nadie. La actriz llevaba una maleta cargada de tendencias a las que dio rienda suelta desde primera hora de la mañana -reinventando el clásico look 'working' de americana holgada y zapatillas- les sacó el máximo partido en el 'photocall' de tarde y remató con su look de noche durante la 'premiere' de 'El verano que vivimos', una de las películas más esperadas del certamen.

Vestida de princesa gracias a un impresionante diseño de tul en color azul bebé, la protagonista brilló literalmente en una alfombra roja donde compartió flashes con el resto de estrellas implicadas en la cinta de Carlos Sedes: empezando por su chico, Javier Rey, cuyo romance comenzó precisamente durante este rodaje, y siguiendo por María Pedraza y Alejandro Sanz, encargado de la banda sonora que acudió al evento acompañado por primera vez por su hija, Manuela, y su novia, Rachel Valdés.

Como no podía ser de otra forma, el detalle más comentado del estilismo de Blanca Suárez ha sido su arriesgada apuesta 'beauty', que pasa por un maquillaje discreto en tonos tierra y se corona con un moño de bailarina (no a la atura de la nuca, sino un poco más arriba para despejar y estilizar el cuello), repleto de cristales brillantes en diferentes tamaños que recorren la sien, adornan el pelo y se pierden por el omóplato dejando un rastro de destellos sutiles y muy elegantes. ¡Increíble!

Los volúmenes y plisados de su vestido firmado por atelier Valenzuela (especializado en looks nupciales) ganan puntos gracias al escote palabra de honor, el bajo asimétrico y la cola que conforman la pieza.

Unas sandalias blancas de tacón finísimo y con pulsera al tobillo y las joyas de Rabat (diferentes pendientes dormilonas de oro blanco con diamante talla brillante para su oreja 'multipiercing' y un anillo de oro blanco y diamantes) ponen el broche final a este conjunto de cuento de hadas que ha dejado sin palabras al Festival de Cine de San Sebastián.