¿Esta temporada llevaremos chándal con botas tacón? El street style y Sarah Jessica Parker dicen que sí.

Woman.es

Sarah Jessica Parker siempre será Carrie Bradshaw, es como si ciertas características del personaje se hubieran quedado en ella. Y una de estas es su amor por la moda y el gusto por llevar prendas que a simple vista parecerían imposibles, la actriz se atreve a combinar y mezclar tendencias y a nosotras nos encanta porque siempre se vuelve inspiración para nuestros looks.

Desde que abriera su flagship store en Nueva York, no hay día que la estrella de Hollywood no esté atendiendo y cuidado su tienda de zapatos. Y es que no solo es que acuda a menudo al establecimiento, sino que ella misma se encarga de atender a los clientes y asesorarlos para que encuentren el modelo que más se ajuste a sus gustos y necesidades.

Y ha sido precisamente en su tienda en la que hemos captado su último look, que lo hemos bautizado como confi chic que hace honor al personaje que la catapultó. La actriz ha sido fotografiada con un outfit que mezcla prendas de andar por casa con unas espectaculares botas de fiesta, algo que nos recueda a muchos de los looks que nos dio Carrie.

Sarah Jessica ha combinado una chaqueta de chandal dorada con una camiseta básica gris oscura, pantalones 'jogger' de algodón también en tono gris y las estrellas del 'look' unas botas altas negras con pequeños cristales que ya le habíamos visto antes.

A primera vista podríamos pensar que se trata de un look imposible, pero al vérselo puesto nos damos cuenta que es se trata de un look que funciona y que además podríamos recreerar nosotras mismas. Igual y si no eres tan atrevida para llevar las Busker (790 dólares), seguramente tienes unas botas un poco más sencillas con las que podrás mezclar ese chandal que llevas en casa los días que hace frío.