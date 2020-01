Este es el top sujetador que mejor sienta, nos lo descubre Mery Turiel

Es un diseño de la nueva colección de Zara y todo apunta a que será uno de los fichajes de la nueva temporada.

Mery Turiel es capaz de inspirarnos tanto con looks 'todoterreno', como hizo al mostrarnos la blazer de leopardo que transforma cualquier outfit; como con propuestas más elegantes.

Sea como sea, la valenciana está al día de todas las tendencias, así nos lo ha vuelto a demostrar con el último look que nos ha mostrado en Instagram, protagonizado, por supuesto, por una de las prendas que arrasará la próxima temporada: el top sujetador.

Algunas de las celebrities internacionales han adelantado esta tendencia con sus últimos looks, como es el caso de Gwyneth Paltrow, que lo llevó con unos pantalones palazzo ideales en la presentación de su nueva serie de Netflix 'The Goop Lab', o la mismísima Jennifer Lopez que ha presumido de abdominales con un "lookazo" de dos piezas en la rueda de prensa previa a la Super Bowl. Sin embargo, esto no hace más que confirmarnos lo que ya sospechábamos, y es que el top sujetador ha llegado para quedarse.

Más allá de Hollywood, esta prenda protagonizará los looks primaverales del 'street style' y, afortunadamente, Mery Turiel nos ha descubierto el que mejor sienta, y resulta que pertenece a la nueva colección de Zara.

Se trata de un diseño muy elegante en color negro con tirantes anchos y escote en pico, lo que hace que sea superfavorecedor, especialmente para mujeres con pecho pequeño o mediano. Además, la prenda cuenta con elásticos en la espalda que permiten ajustarlo a todo tipo de cuerpos. Ahora mismo está disponible en todas las tallas (desde la XS a la L) en la web de la tienda de Inditex por 25,95 euros.

Además, la influencer nos confirma que la mejor manera de llevarlo es con pantalón ancho de tiro alto, tal y como ya nos adelantó Gwyneth Paltrow.

En concreto, Mery Turiel ha combinado el famoso top cropped con unos pantalones en color camel, bolsillos laterales y detalle de pinzas en la parte frontal, que también pertenecen a la nueva colección de Zara y están disponibles por 29,95 euros.

Sin duda, un look superacertado que nos inspira tanto para acudir a un evento especial como para ir a la oficina.