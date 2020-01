Gwyneth Paltrow adelanta la tendencia del top sujetador con su último look

Y nos encanta su forma de llevarlo.

Con una carrera brillante a sus espaldas, Gwyneth Paltrow es una de las actrices de Hollywood más aclamadas, tanto fuera como dentro de la alfombra roja.

La actriz siempre consigue estar en boca de todos, para bien y para mal. Recientemente, confirmó en una entrevista a la edición estadounidense de Harper's Bazaar que no volvería a protagonizar una película, sin embargo Gwyneth es una apasionada de su profesión y, de momento, no tiene pensado dejar el mundo del cine.

El nuevo proyecto de Gwyneth Paltrow

Actualmente la actriz tiene entre manos un proyecto muy especial, que está dando mucho de qué hablar, y que está a punto de ver la luz. Se trata del documental 'The Goop Lab' que se estrena el próximo viernes 24 de enero en Netflix y en el que la estadounidense es la principal protagonista.

La serie contará con seis episodios en los que la actriz enseñará a los espectadores a superar los límites del bienestar en su totalidad y descubrir otros temas innovadores, como el placer femenino, la terapia de frío o la medicina psicodélica, entre otros.

El "lookazo" que anticipa la tendencia

Con motivo de la presentación de la docuserie, Gwyneth Paltrow ha posado en Los Ángeles en un photocall, digamos, algo llamativo... Pero, más allá del atrezo, la actriz nos ha regalado un look que nos confirma algo que ya veníamos sospechando: el top sujetador va a ser tendencia la próxima temporada.

Para esta ocasión tan especial, Paltrow ha lucido un top blanco con pantalones de tiro alto y corte palazzo a juego. Y tenemos que admitirlo, a sus 47 años de edad nos parece increíble que la actriz presuma de abdominales como si de la misma Zendaya se tratara.

Los tops sujetador en su más mínima expresión son todo un acierto y permiten crear looks muy originales y para todos los gustos. Se trata de una prenda que no solo puedes llevar con looks formales, sino que puedes conjuntar incluso con unos jeans.

¿Cómo llevarlo?

Gwyneth tiene la clave: lo importante es apostar por un pantalón o falda de tiro alto. Pueden ser unos palazzo como los que ha lucido la actriz, unos de sastrería como los que recientemente hemos encontrado en Zara, o incluso unos vaqueros tipo esmoquin. ¡Tú decides!

Paltrow no es la única que se ha adelantado a esta tendencia, y es que parece que Zara nos está alertando de que va a venir pisando fuerte con los 'lookbooks' de su tienda online. Aunque la prenda todavía no se puede comprar, la firma de Amancio Ortega nos enseña cómo combinarla para que sea todo un acierto.

Una opción ideal, especialmente para los meses de entretiempo que se avecinan, es la de conjuntar este tipo de top con una blazer o una cazadora.

Si prefieres usarlo para completar tus looks, también resulta ideal llevarlo por encima de una camiseta básica lisa, por ejemplo.

Y para aquellas que busquen algo más informal, también se puede conjuntar con unos 'smoking jeans' que darán un toque masculino a tu outfit.

¿Y tú? ¿Cómo llevarías esta prenda?