La actriz deslumbró en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards poco antes de recoger su galardón por su papel en 'Euphoria'.

Clara Hernández | Woman.es

Los looks acorazados inspirados en las soldaduras (y en el Medievo, y en la escultura y los looks sensuales que parecen una segunda piel) han irrumpido por sorpresa en las alfombras. Después de que Cristina Pedroche nos cegara en Nochevieja con un vestido-armadura en oro y negro del artista de Bellas Artes Jacinto de Manuel Herrero, rígido pero subrayando cada una de las curvas de las presentadora, Zendaya ha optado por una fórmula similar pero con una prenda muy diferente.

Ha sido en los Critics' Choice Awards, donde la exestrella Disney se alzó con el premio a mejor actriz de serie por su impactante conversión en Rue para la ficción Euphoria, una de nuestras producciones favoritas de 2019.

Firmado por Tom Ford y perteneciente a la colección primavera-verano de la firma que pudimos ver desfilar hace unos meses en Nueva York, la prenda fundamental de la actriz y cantante ha sido un top fucsia ligeramente asimétrico, muy recortado por los laterales, unido por detrás solo por unas correas y, lo más destacado, realizado en un material rígido y tornasolado, con algún tornillo y tallado según la anatomía de la actriz, como si se hubiera intentado reproducir su desnudez. ¿El resultado? Un outfit tan pretérito como atrevido y futurista redondeado por Law Roach, el estilista que saltó a la fama gracias a los impecables outfits de la estadounidense.

Para aportar un toque relajado al conjunto, Zendaya ha llevado una falda larga de cintura elástica a juego también de Tom Ford y un peinado guerrero y muy apropiado: decenas de trenzas infinitas que recorren la cabeza, obra del equipo de Kim Kimble, segíun lo ha etiquetado en su perfil de Instagram.

Y no, el look beauty no ha evocado los fantasiosos de 'Euphoria' que nos obligaron en 2019 a actualizar nuestro neceser con mucha fantasía. En esta ocasión, ha optado por labios color carne, 'eyeliner' marcando todo el contorno del ojo y una ligera sombra rosada en el párpado inferior. Mira su look, al detalle, en la galería:

Zendaya: sexy y acorazada en los Critic's Choice Awards Ver 6 fotos

Sin duda, la intérprete ha sido uno de los grandes nombres de la ceremonia, donde además de su poderosa imagen 'woman power', como ha sido calificada por distintos expertos, brilló en un palmarés 'eufórico' protagonizado, asimismo por la película de Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' (premio a mejor película, mejor protagonista, mejor actor secundario o mejor guion), Jennifer Lopez (mejor actriz de reparto por 'Hustlers', la película para la que tuvo que aprender milagrosamente a bailar pole dance) o Renée Zellweger por su papel de 'Judy'.