Ni cazadoras, ni chaquetas finas. Este otoño vuelven con más fuerza que nunca las sobrecamisas de cuadros tipo leñador como la que ha conseguido Mery Turiel en Bershka.

Cecilia Franco

Si por algo se caracteriza el otoño es, precisamente, por el protagonismo que adquieren las blazers, chaquetas o cazadoras. Sin embargo, desde la pasada temporada venimos viendo que las sobrecamisas de tipo leñador están cobrando mucha fuerza y así nos lo demuestra Mery Turiel con un diseño de Bershka que no puede ser más otoñal.

Las sobrecamisas, junto a los cárdigan y americanas, se han convertido en esa prenda que, literalmente, nos salva del entretiempo. Esos días en los que hace calor, pero al poco refresca, la sobrecamisa juega un papel esencial en lo que a no pasar frío se refiere. Ahora bien, también se ha convertido en una prenda clave para tratar de reconvertir cualquier look de básicos durante el otoño. Y, si no, observa Instagram para descubrir todos sus beneficios.

La influencer Amelia Bono ya nos adelantó el retorno de esta prenda como protagonista de su look rentrée y aunque creíamos que ya habíamos encontrado la sobrecamisa que nos iba a salvar nuestros looks de otoño, ahora viene Mery Turiel a hacernos otro descubrimiento.

La temporada pasada, Mery se convirtió en la reina de la sobrecamisa. Nos demostró la versatilidad que podía ofrecer esta prenda y parece que sigue defendiendo esta opción tan rústica y desenfadada.

Son perfectas para combinar con jeans, faldas o vestidos y, por supuesto, en el 'street style' se ha demostrado la capacidad de adaptación de esta prenda y su superpoder. ¿Estás pensando en hacerte con una sobrecamisa? Te enamorarás del diseño que ha encontrado Mery Turiel y que muestra sutilmente en su último post de Instagram.

Se trata de un diseño que se esconde en Bershka (29,99 €). Una sobrecamisa corta de cuadros tipo leñador, perfecta si adoras la versión más cortita. Esta chaqueta en tono negro y marrón es ideal para combinar con looks otoñales en tonos cálidos y será el toque informal que necesitas. ¿Estás pensando en hacerte con una sobrecamisa? Nuestras tiendas 'low cost' albergan diseños para todos los gustos y estilos. ¿A qué esperas para hacerte con la tuya? Nosotras lo tenemos claro, las de cuadros son nuestras favoritas y son las que arrasan entre las 'influencers'.