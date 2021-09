Ya tenemos sobrecamisa para nuestros looks de otoño y es de Oysho

Ve haciendo hueco en tu armario porque vas a querer incluirla para poder llevarla con vaqueros, leggings, vestidos, faldas...

Julia García

El invierno de 2020 lo recordaremos (estilísticamente hablando) por aquel en el que reinaron los conjuntos de punto y las sobrecamisas. No se nos había ocurrido pensar que esta prenda de estilo rústico nos daría tanto juego pero lo cierto es que no había fashionista que no se rindiera ante ellas y la luciera en alguna de sus múltiples versiones en las que fue declinada.

Las vimos a cuadros, de piel, con flecos, extragrande... había tantos diseños propuestos por las diferentes firmas que decidirse solo por uno se volvió de lo más complicado. De hecho, hay quien hasta terminó picando con más de una...

Por suerte para todas ellas que creían que ya no iban a poder volver a sacarlas del armario no parece ser una tendencia pasajera. El otoño de este año también ha empezado con esta prenda bien presente. Ya la hemos visto lucir de muy diversas formas y con propuestas distintas por lo que no nos va a quedar más remedio que volver a recurrir a ellas para animar nuestros looks.

Las coordenadas para combinarla son las mismas pero lo que sí que cambia son las propuestas que encontrarás en las tiendas. O, mejor dicho, más que cambiar lo que hacen es que amplían aún más las miras porque ahora el catálogo de opciones sí que es infinito.

De entre todas las que de momento han pasado por delante de nuestros ojos nos quedamos con una que hemos encontrado en Oysho. Está confeccionada en viscosa pero da la sensación de neopreno y el efecto al llevarla puesta es de lo más gustoso. Tanto que ya son varias las que en Instagram han presumido de esta sobrecamisa.

Hemos fichado por su corte lo bien que encaja con unas mallas ciclista como parte de un estilismo puramente deportivo pero, como sabes, puede ser capaz de sentar igual de bien con prendas más funcionales.

Está disponible en tres tallas -S, M y L- y tiene un precio de 39,99 euros que la vuelve irresistible.

Cuenta con bolsillos frontales con cierre mediante botones y puños con botón, es de manga larga y gracias a su color claro es perfectamente compatible con cualquier tonalidad de la que quieras acompañarle de modo que a garantía de que podrás explotarla en tus outfits otoñales es total.