Poco se habla del top que lleva desde hace un tiempo protagonizando Instagram. El top de Zara con detalles deslumbrantes, ya se encuentra en el armario de Mery Turiel y es perfecto para cualquier evento.

Cecilia Franco

En la vida los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Pero esto también sucede en aspectos más específicos como puede ser el mundo de la moda. Así nos lo demuestran cada día nuestras 'influencers' favoritas a través de las redes sociales. Y así lo ha hecho, en esta ocasión, Mery Turiel al encontrar en Zara el top con detalles deslumbrantes que todas las invitadas estarán deseando estrenar en la próxima ceremonia o evento. ¡Elegancia en estado puro!

Cuando se trata de seleccionar un look más especial, puede que entremos en el debate entre arriesgar más de la cuenta, u optar por la sencillez. Entre nosotras, y aunque ya lo hemos recalcado en diversas ocasiones, hemos comprobado el poder que tienen las opciones más básicas y sencillas para dar con ese acierto que todas buscamos.

Todas sabemos que las invitadas perfectas, están sucumbidas al LBD como ya lo hizo Mery Turiel. Sim embargo, parece que no siempre es así y que en las prendas más básicas con detalles especiales, se encuentra la clave del éxito. No todo es 'black & white' como el vestido de Rocío Osorno que arrasó entre las invitadas, sino que existe la opción de básicos, como un 'total look' blanco, reconvertidos con sencillos detalles.

Hacemos referencia a algo como las prendas con alguna pincelada de brillos o pedrerías. Un look básico con este tipo de detalles, ten por seguro que, marcarán la diferencia. Eso es lo que nos ha querido demostrar Mery Turiel con uno de sus últimos looks y que, por supuesto, ya hemos visto en más de una ocasión a través de Instagram.

El look en cuestión está protagonizado por un top de Zara (19,95 €). El gigante de Inditex ha vuelto a sacar todas sus armas para convertirnos en invitadas 'glam' con un diseño que parece de lujo y que tiene como protagonista una cadenita de pedrería brillante.

A simple vista puede que se trate de un top de tejido tipo satén en tono blanco roto, de esos que se esconden en nuestro fondo de armario. Pero, el detalle del cuello 'halter' bajo una sencilla cadena de piedrecitas deslumbrantes, con un acabado caída, hace que este top eleve cualquier look a otro nivel.

¿Tienes un evento semi-formal? Opta por unos jeans y este top. ¿Algo más elegante? Combina esta prenda con un traje completo o con un pantalón de traje y, cuando luzcas espalda, todos quedarán asombrados con este diseño que se esconde en Inditex.