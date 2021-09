¿Pensando en renovar tus jerséis? Corre a por el diseño de punto de rayas marineras que nos ha descubierto Mery Turiel en Pull & Bear. ¡Un básico de armario!

Cecilia Franco

Seguro que si te preguntamos qué es lo que más te gusta de la época de entretiempo y, sobre todo, del otoño, es el poder sacar del armario y estrenar esos jerséis 'oversize' más 'gustositos'. ¡Nos gustan tanto y son tan cómodos! Nos solucionan el día a día, no hay más que observar las últimas propuestas de Mery Turiel para confirmar esta afirmación. Pero, concretamente, estarás deseando hacerte con el jersey de Pull & Bear que salvará el entretiempo y la temporada.

Puede que nos haya costado despedirnos de todos nuestros looks de verano, sin embargo, desde que hemos empezado a ver a Mery Turiel con looks propios del otoño, estamos encantadísimas de la vida de volver a ser unos ositos amorosos con nuestros jerséis más suaves y bonitos.

-¿Vestido lencero y Converse? Mery Turiel dice sí con un diseño de Zara ideal para el entretiempo.

-Mery Turiel disfrutó de MBFWMadrid con un look de estampado salvaje de Amazon Fashion.

Nuestros looks rentrée están siendo 'lo más' gracias a la 'influencer' madrileña. Y es que nos ha descubierto desde los looks perfectos para convertirnos en súper invitadas a looks más propios del 'street style', o más bien, looks que todas llevamos en nuestro día a día.

Jeans, jersey y zapatillas. Una combinación a la que todas recurrimos en esos días en los que, definitivamente, nuestro armario no ayuda a florecer ideas 'fashion'. Ella ya nos ha lanzado alguna idea para los días de lluvia y nos ha provocado un gran dilema entre la elección de Converse o Vans.

Justo eso es lo que nos debatimos en esta ocasión, pero con un objetivo muy claro. Deseamos con todas nuestras fuerzas combinar nuestras zapatillas favoritas con jeans y el jersey de rayas marineras de Pull & Bear (22,99 €).

Y es que si algo tenemos en mente es que las rayas marineras van más allá de la época estival y se convierte en un básico de armario otoñal gracias a diseños como el que nos propone la 'influencer' madrileña. Un jersey de punto 'oversize' de rayas marineras que combina a la perfección con cualquier tipo de jeans y dará el 'rollazo' básico que buscas en tu día a día.

Jerseys de colores para alegrar tus looks de otoño Ver 12 fotos

¿Combinado con…? Mery Turiel lo tiene claro. Este básico de armario combina a la perfección con jeans baggy y Vans, y será perfecto para disfrutar de un día todoterreno en la ciudad o relajarte en un día al aire libre.