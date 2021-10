Gracias a la 'influencer' María Fernández-Rubíes hemos encontrado en Mango el chaleco más tierno y original que nos devuelve a nuestra infancia. ¡Lo queremos!

Cecilia Franco

Parece que los chalecos están volviendo a renacer en nuestros armarios. Aunque se trata de una prenda de esas que llamamos básico eterno, es verdad que la pasada temporada cogió gran impulso entre las tendencias. Y, como era de esperar, sabíamos que volverían y encontraríamos diseños tan especiales como el que ha descubierto María Fernández-Rubíes en Mango que nos recuerda a nuestra infancia.

Estaba claro que iban a volver, lo que no sabíamos de qué forma. Y es que puede que los chalecos, en realidad, no se hayan ido de nuestros armarios, pero, tal y como avanza el mundo de la moda, esperábamos su reinvención y originalidad. Algo que no ha tardado en desvelar María Fernández-Rubíes.

La 'influencer' tiene un don innato para captar tendencias, pero sobre todo, para todo aquello que se va a convertir en una necesidad entre las que más saben de moda. Ahora bien, aunque ya ha captado esa tendencia retro que viene de la mano con pantalones de lo más coloridos, también las tendencias más clásicas vuelven con mucho estilo. ¡Y así lo ha demostrado!

Ella que se ha encargado de demostrarnos que aún hay tiempo de llevar camisa como si estuviéramos en verano, es cierto que los días más fresquitos necesitamos esa prenda básica de entretiempo, como son los chalecos. De los más originales a lo más básico como el que nos ha descubierto, que hace que retrocedamos en el tiempo.

El chaleco en cuestión se encuentra en Mango (29,99 €). Un diseño de punto en el que predomina un dibujo de una casita de campo rodeada de naturaleza que entremezcla tonos azules, verdes y marrones. ¿Las modas siempre vuelven? Por supuesto, y este diseño es el claro ejemplo porque seguro que te sonará de algo. Y sí, te recordará a esos jerséis de dibujos de paisajes montañosos y estampados navideños que lucías de pequeña.

Pues bien, este diseño es perfecto para llevar con una blazer de temporada como ha hecho María Fernández-Rubíes o, más adelante, con una blusa o camisa. ¿Estás lista para hacerte con los chalecos más clásicos? Nuestra infancia vuelve a nuestro armario.