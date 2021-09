Los chalecos más especiales del otoño que necesitas ya en tu armario

Fue una de las prendas más icónica de los 70, y ahora vuelve renovada para ser la estrella de la temporada.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los chalecos han vuelto a nuestra vida. En realidad no es que se hayan ido nunca del todo, pero si ya hicieron su aparición tímidamente a finales del invierno pasado, esta vez vienen dispuestos a convertirse en la prenda estrella de cualquier look. Para comprobarlo, no hay más que rastrear las redes y nuestras tiendas favoritas para confirmar que esta prenda hace mucho tiempo que dejó de ser exclusiva de los armarios de hombre para reconvertirse en una pieza de lo más femenina.

Instagram se ha convertido en nuestra principal fuente de inspiración a la hora de captar tendencias y seguramente ya le hayas echado el ojo a algún que otro chaleco que hayas visto en los looks de algunas de las reinas de esta red social como María G de Jaime, o Grace Villarreal, entre otras.

Entre las tendencias que rondan en la vida de las que más saben de moda están los chalecos. Y no solo los chalecos de punto, también aquellos chalecos especiales que fueron pura fantasía en los años 70. Con camisas blancas, con jerséis, con vestidos…Su versatilidad es infinita y no podrás dejar de llevarlos aunque pasen los años.

El chaleco se convierte en la prenda estrella del otoño y es justo ahora el momento de aprovechar que todavía están disponibles en todas las tallas para captar verdaderas joyas eternas de la moda. Además, aunque todavía el buen tiempo nos acompañe, estas piezas son tan versátiles que podrás empezar a llevarlas ya, pues una de las opciones es combinarlos sobre camisetas de manga corta o incluso llevarlos solos a modo de top sin mangas. ¡El límite está en tu imaginación!

Seguro que tienes un chaleco en tu armario al que puedes darle una segunda vida, y sino no te preocupes porque, hemos rastreado las webs de algunas de nuestras tiendas favoritas como Zara, Uterqüe y Asos, y tenemos los chalecos más 'fashion' que nunca pasarán de moda. Chalecos de punto o traje, ¡bienvenida a la moda eterna!