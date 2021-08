Los clásicos vestidos blancos que inundan nuestro armario se combinan con bolsos de crochet y Lucía Bárcena ha encontrado el conjunto del verano.

Cecilia Franco

"¡Qué no se acaben los vestidos de verano!" Y la verdad es que nosotras estamos muy de acuerdo con Lucía Bárcena. La 'influencer' ha mostrado su amor por esta prenda que, en más de una ocasión, nos ha robado el corazón. Pero si pensábamos que este verano ya lo habíamos visto todo, aparece Lucía Bárcena con el vestido del verano y, por supuesto, es blanco y escalonado, y se combina con un bolso de crochet.

Esta temporada nos está regalando gratas sorpresas. Sobre todo si hablamos del 'feed' de Instagram de Lucía Bárcena. La 'influencer' que hace unas semanas dio el "sí, quiero" y nos enamoró con su vestido de novia, no ha dejado de mostrar sus lugares vacacionales y, con ello sus looks.

Esta temporada nos ha descubierto que el estampado de pata de gallo va más allá en los bikinis y, como era de esperar nos ha conquistado con diseños que apoyan la sostenibilidad. Pero si lo que buscas es algo así como un look para una tarde de 'terraceo' con amigas o disfrutar de un paseo junto al mar, su última propuesta es lo que andabas buscando.

Este vestido blanco, que ya te adelantamos es un básico de armario, pertenece a la firma portuguesa Kaoâ (129 €). Un diseño que, por supuesto, es blanco, de tirantes y con un corte escalonado muy favorecedor. Su corte aportará muchísima frescura y es perfecto para lucir en la playa o para tu vuelta al trabajo si ya estás en la gran ciudad.

Por otro lado, queremos destacar sus complementos. Ya que ha elevado (aún más si cabe) este diseño con un bolso de crochet de la firma Croixet (70 €). Hecho a mano, en tonos pastel y, con una delicadeza y cariño indiscutible.

Este verano los vestidos blancos se llevan con complementos de crochet y, si no, observa el look de Lucía Bárcena. ¿Puede ser más bonito? Nosotras estamos deseando probar esta combinación y, la verdad es que, por este tipo de combinaciones no queremos que acaben los vestidos de verano, ni el verano.