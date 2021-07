Aprovecha las rebajas para unirte a iniciativas tan bonitas como lo es el vestido de Lucía Bárcena y todos los valores sostenibles que esconde. ¡Cuidemos el planeta!

Cecilia Franco

Nuestros veranos se pueden resumir en el constante sueño de conseguir el vestido más espectacular y versátil. Queremos lucir nuestro bronceado con vestidos que, además de bonitos, potencien ese morenito y tengan un valor especial. Para ello, nos ponemos a rastrear nuestras tiendas 'low cost favs' y, de paso, aprovechamos para ver si podemos salir ganando con sus descuentos, ahora que están las rebajas en marcha. Pero, ¿por qué no salir de lo común? Así es como conseguirás vestidos tan especiales como el que nos propone la 'influencer' Lucía Bárcena que, además de estar rebajado, es sostenible. ¡Todo en uno!

Hemos de reconocer que Lucía Bárcena, desde que ha comenzado la temporada primavera-verano, nos está dando muchas alegrías al descubrirnos vestidos que siempre hemos tenido en mente, pero que nunca veíamos recreados en nuestras tiendas.

-¿Estampado pata de gallo en verano? Con este bikini de Lucía Bárcena dirás 'sí' a los clásicos.

-El vestido rosa de Zara de Lucía Bárcena tiene todo lo que le pedimos a nuestro armario este verano.

Ella ya sabía que los cuadros vichy iban a arrasar y encontró el peto de cuadros vichy que nos provocó una necesidad. Más tarde, si ya estábamos más que enamoradas de este estampado, encontró el vestido con la espalda más bonita y, definitivamente, nos rendimos.

Ese flechazo que sentimos por los cuadros vichy hizo que pensáramos (por un momento) que este verano, realmente, iban a desbancar a los clásicos estampados florales. Lo teníamos en mente hasta que vimos su última propuesta floral y confesamos que nos equivocábamos.

Los vestidos florales siempre permanecerán en ese 'top 1' vestidos. Sin embargo, nunca imaginamos que Lucía Bárcena encontraría el vestido que lo tiene todo. Y ese 'todo' incluye que además de ser precioso, sienta de maravilla, está rebajado y es sostenible.

¡Todo lo que le pedimos a un vestido este verano! Se trata de un diseño de la firma IKKS (ahora 101,50 €), un vestido corto, de tirantes, en tono blanco con bordado inglés en tono azul que nos recuerda a la esencia del mar.

Este romántico diseño pertenece a la colección cápsula 'Love of the Ocean', una preciosa iniciativa que vuelve a sus raíces y se vuelca en el compromiso de la protección de los océanos destinando un 5% de las ventas de esta colección a 'The SeaCleaners'.

'The SeaCleaners' ha diseñado un velero gigante que surcará los mares para recolectar toneladas de desechos. Esta iniciativa que une a IKKS y 'The SeaCleaner' reafirma y conciencia por la preservación de los océanos. Hazte con un vestido como el de Lucía Bárcena y únete a esta iniciativa. ¡El mundo es nuestro, el mundo es de todos! Y en nuestra mano está el cuidado del planeta.