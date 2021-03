Una diosa en dorado: así es el vestido con el que Victoria Abril ha recogido su Premio Feroz más polémico

La actriz ha hecho gala de una elegancia sin precedentes.

CARMEN RAYA

Era el momento más esperado de la gala de los premios Feroz 2021. Tras el marcado discurso negacionista que Victoria Abril pronunciaba la semana pasada en un evento relacionado con estos galardones, todos esperaban las palabras de la intérprete al recoger su Premio Feroz de Honor. No solo eso, todos queríamos ver el look elegido por la misma para un momento tan especial. Y no ha defraudado.

Victoria Abril subía sola al escenario (y sin lucir mascarilla) para dar las gracias a la industria y a la prensa, y también pedir disculpas por sus palabras sobre la pandemia. Eso sí, la intérprete era consciente de que la organización le había hecho un favor al dejarle recoger el premio sin mascarilla. Un galardón muy especial que ha recogido con un magnífico vestido dorado plisado de escote en pico y mangas abullonadas.

"Pido disculpas si en la rueda de prensa, por hablar sin filtros, he ofendido a quienes han perdido a sus seres queridos. Para mí todas las vidas cuentan", ha dicho nada más empezar su discurso de agradecimiento consciente del error que había cometido al hablar sin pensar en que podría haber ofendido a ciertas personas. Un gesto que la honra porque equivocarse es de humanos, pero más importante es pedir disculpas.

La alfombra roja de los Premios Feroz 2021 se ha caracterizado por el protagonismo absoluto del negro en unos premios que quieren demostrarle al mundo que la industria del cine en nuestro país sigue luchando por no sucumbir a la crisis derivada de la pandemia mundial a la que nos estamos enfrentando. Algo que dice mucho de los que se dedican a esta maravillosa profesión.

Cabe decir que todos y cada uno de los asistentes han lucido mascarillas dejando claro su compromiso con la seguridad y que solo se las han quitado para subir al escenario para entregar o recoger premios. Sin duda, un claro ejemplo de que la cultura es segura y que entre todos debemos seguir apoyando a una industria que lucha por amenizarnos la vida con sus historias.

