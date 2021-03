Andrea Levy brilla en los Premios Feroz con el vestido de Zara que fichamos en la sección 'Mum'

El vestido camisero en color rosa perfecto para todo tipo de cuerpos.

Clara Hernández

De un lustro a esta parte, no hay boda (incluso, real, como la de Eugenia de York) o gran evento donde la firma Zara no haga acto de presencia (y, donde además, deslumbre). La alfombra roja de los Premios Feroz no ha sido una excepción y la delegada de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha brillado sobre ella con un precioso vestido midi camisero, con botonadura frontal que termina con volante ancho, mangas abullonadas y estampado de zig zag en negro y que une los brillos (con bandas metalizadas) con colores rosas de la firma.

Hemos tenido que recurrir a nuestros archivos -porque se trata de una prenda de la colección de otoño de 2019-2020 de Zara, por lo que ya no está disponible en sus tiendas- para encontrar al fin este modelo que ya fichamos en su momento y que nos fascinó por su versatilidad y por constituir una solución perfecta para invitadas.

Así lo ha debido de pensar también Andrea Levy, quien ha añadido al look inicial un cinturón ancho en color negro para estilizar la figura y lucir espléndida con este traje que, en su momento, podía encontrarse tanto en la sección general de la firma de Inditex como en su sección premamá, 'Zara Mum', y que ya demostró que favorecía a todo tipo de cuerpos gracias a su caída fluida.

En su momento, unas botas blancas altas (que este invierno pisan especialmente con fuerza y son uno de los calzados de tendencia reivindicados por trendsetters y 'celebs') eran la propuesta de Zara para convertir esta pieza en un salvavidas para todo tipo de planes. Ahora, para elevarlo, Andrea Levy ha escogido unos zapatos negros de tacón sensato que se anudan en el tobillo con un lazo.

Una mascarilla blanca con estampados rojos ha sido el accesorio con el que Andrea ha sabido dar a este traje una vuelta y convertirlo en una de las opciones todoterreno más geniales que han pasado por la alfombra de los Premios Feroz.

Mira los mejores 'looks' que han desfilado durante la noche:

