- Si te gustó el impresionante vestido de Megan Montaner en la alfombra roja de los Premios Feroz 2021, espera a ver las joyas vintage con las que lo combinó

Nos hemos quedado enamoradas de las joyas de Del Páramo Vintage que ha lucido la actriz en los Premios Feroz 2021

PILUCA SANTOS

No cabe duda: la pandemia nos ha cambiado a todos a la fuerza e incluso se nota en las alfombras rojas. Los Globos de Oro se entregaron con parte de los invitados en sus casas y en España, los Premios Feroz 2021 se han celebrado siguiendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria, pero ahí no acaba todo porque la moda vintage también se ha colado en la alfombra roja con el impresionante look de Megan Montaner, que apostó por joyas de segunda mano.

Dounia Wone, directora de Sostenibilidad e Inclusión de Vestiaire Collective, considera que la clave para el cambio está en “educar sobre la sostenibilidad para que las decisiones que tomen sean las mejores y las más responsables. Comprar menos, pero comprar mejor; optar por moda de segunda mano en lugar de 'fast fashion'; y escoger marcas sostenibles cuando se tenga que adquirir un producto nuevo. Porque el mejor residuo es el que no se genera”, nos contó en una entrevista. Y ahora Megan ha deslumbrado con sus joyas de Del Páramo Vintage.

La actriz apostó por un vestido de Toni Maticevski con escote de vértigo y sandalias de Christian Louboutin, pero sin las joyas no hubiera conseguido brillar. José Herrera, su estilista, completó su look con unos pendientes estilo Art Decó de los años 40, montura platino y diamantes corte talla Holandesa, un anillo francés estilo roseta bailarina, de los años 70 de oro blanco y otro anillo inglés de estilo roseta también de los 70, montura oro blanco y diamantes.





El maquillaje de Megan Montaner

María García de Dior Make up ha sido la encargada de maquillar a Megan Montaner. La actriz ha elegido dar protagonismo a los ojos, luciendo un eyeliner muy marcado en el párpado superior y una boca natural con un toque de brillo. Desde Dior, primero prepararon la piel con la gama Dior Capture Totale. Después han unificado el tono con una fina capa de “primer” Dior Forever Skin Veil SPF20, para crear un lienzo perfecto y aislar la piel de la base para que no se deteriore, alargando así la duración de la base de maquillaje.

A continuación, la maquilladora ha aplicado la base Forever Skin Glow en el eje central del rostro, donde más corrección se necesita, y ha extendido el producto hacia las sienes, frente y mandíbula con el producto sobrante, sin añadir más cantidad. Ha utilizado el corrector Forever Skin Correct en ojeras y pequeñas zonas que necesitan mayor corrección, fundiendo el producto con la yema de los dedos. Un toque de polvos Forever Cushion Powder sella el conjunto para una duración excepcional de 24h, a prueba de focos.

Los ojos de la actriz se han maquillado con la sombra de ojos 5 Couleurs 559 Poncho, utilizando el color marfil irisado en el párpado superior y el tono chocolate en la hilera de pestañas inferiores, para crear un ahumado únicamente en la parte inferior del ojo. El look se ha intensificado con lápiz Diorshow Khôl Black en ambas líneas de agua para aportar más fuerza a la mirada. En la parte superior María ha aplicado el eyeliner Diorshow On Stage Liner Matte Black muy marcado a raíz de las pestañas superiores y ha terminado con varias capas de máscara Diorshow Iconic Overcurl en tono 090 black.

Los labios se han preparado con el bálsamo labial Rouge Dior Satin Balm y se han maquillado con el aceite Dior Lip Glow Oil en tono 012.

Aunque el cine y la televisión son lo importante (puedes echar un vistazo aquí a todas las películas y las series que está nominadas a los galardones), no podemos negar que los looks nos encantan y que la alfombra roja de Premios Feroz 2021 no ha defraudado, a pesar de que Victoria Abril no ha pasado por ella.

Pero mejor sigue bajando y echa un vistazo a todos los looks que han llevado los famosos en la alfombra roja de los Premios Feroz 2021.

