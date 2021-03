Uno de los diseños más originales de la gala.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Paula Usera era probablemente una de las actrices más esperadas de la gala de los Premios Feroz 2021, y no solamente por su nominación como Mejor Actriz de Reparto por 'La boda de Rosa', sino porque sus fans han conseguido casi colapsar la plataforma enviando preguntas para que pudiera responderlas durante la alfombra roja.

El look que ha elegido para su gran noche no ha defraudado a nadie ya que ha optado por un LBD ('little black dress') de Encinar y unas botas-sandalias de edición limitada de Jimmy Choo, sin duda uno de los puntos fuertes de su estilismo por su originalidad.

Fabio Encinar, el responsable de firmar el vestido elegido por Paula, es un joven diseñador español que, pese a que hace más de cinco años que comenzó con su marca, ha ido poco a poco ganando adeptas gracias a su particular uso de los volúmenes, como queda patente en el cuello y las mangas del diseño elegido por la actriz.

Sin embargo, los grandes protagonistas del look son sus no zapatos, que en realidad son unas botas-sandalias que hacen el efecto de llevar una media de rejilla de la marca Jimmy Choo, de edición limitada y que pertenecen a la colección de primavera 2021, que tienen 1.600 cristales de Swarovski incrustados a lo largo de toda la 'media'. De hecho, son unas botas tan especiales que solo hay cincuenta pares disponibles en todo el mundo, por lo que estamos convencidas de que se trata de un modelo que va literalmente a volar.