El último look de Melania Trump como primera dama: un dos piezas negro de Chanel

Un conjunto de Chanel de chaqueta de tweed con botones dorados y media manga que ha completado con guantes negros largos, falda de tubo y como complementos unos salones de Louboutin y bolso de Hermès todo en negro, así se ha despedido Melania Trump de la Casa Blanca

Después de cuatro años como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se despide de la Casa Blanca. La familia del exmandatario no participará en la investidura de Joe Biden, así que se ha despedido durante un pequeño acto en la Casa Blanca. Para esta cita, Melania escogió un look sobrio con guiños a su primer conjunto como Primera Dama y recordándonos su fascinación por el estilo de Jackie Kennedy.

Para este, su último look, Melania se ha decantado por un conjunto de Chanel. Con un total look negro confeccionado en tweed, de la colección Metiers dart 2020 de la maison francesa, el traje está conformado por una chaqueta con botones dorados en el lateral y una falda lápiz. Además, escogió unos zapatos de tacón altísimos a tono de Christian Louboutin, unos guantes largos y un bolso Birkin de Hermès.

"Ser vuestra primera dama ha sido mi más grande honor. Gracias por vuestro amor y vuestro apoyo. Estaréis en todos mis pensamientos y oraciones. Que dios os bendiga, que dios bendiga a vuestras familias y a esta hermosa nación", dijo Melania al despedirse de su papel como Primera Dama.

Si hacemos un repaso por los looks más célebres de Melania Trump a lo largo de sus años en la Casa Blanca recordaremos algunos de sus más polémicos estilismo como cuando visitó un centro para inmigrantes con una parka de Zara sobre la que podía leerse el mensaje "No me importa realmente, ¿y a ti?".

Pero también, tenemos presentes algunos de los más elegantes y espectaculares abrigos que forman parte de su colección. Como el que lució hace unos días en un vídeo en el que se despedía de los estadounidenses, cuando escogió un traje de chaqueta y falda de espiga firmado por Dolce&Gabbana.