El desfile de Chanel Metiers d'Art: magia y artesanía en un castillo para damas del siglo XXI

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Un vestidor repleto de artesanía y lujo, un castillo renacentista de Francia y una sola invitada. Si bien podría ser el comienzo de un cuento de hadas, estas han sido las claves del último desfile Metiers d'Art de Chanel, una de las grandes citas en el calendario de la 'maison' francesa que, este año más que nunca, nos ha hecho soñar con un despliegue de moda en blanco y negro, dramático a la par que divertido.

Instaurado en 2002 bajo la batuta de Karl Lagerfeld, el desfile Metiers d'Art (literalmente, los "oficios del arte") rinde tributo al 'savoir faire' de los artesanos que trabajan para Chanel con una colección de prêt-à-porter excepcional. Cada edición el show tiene como temática un destino -ya sea real o imaginario- vinculado a la historia de la casa o de la propia Gabrielle Chanel, que esta vez nos ha hecho viajar hasta el Castillo de Chenonceau, en el valle del Loira.

Un entorno mágico y con historia, también conocido como el 'Castillo de las Damas', en el que vivieron grandes mujeres -como Diana de Poitiers, aristócrata y célebre amante del rey Enrique II, o Catalina de Medici, esposa del mismo y reina consorte de Francia a mediados del siglo XVI-, de esas a las que invocaba Coco cuando marcó las líneas maestras de su legado. Y es que, aunque no sabemos si se inspiró directamente en ellas, su admiración por las mujeres del renacimiento es un hecho que, más allá de su gusto por los cuellos de encaje y las joyas de la época, plasmó en palabras. "Siempre he sentido simpatía hacia las mujeres que vivieron desde Francisco I hasta Luis XIII, tal vez porque las encuentro grandes y con una magnífica sencillez", escribió allá por 1936.

Los imponentes salones del palacio con suelos en damero, a juego con gran parte de los looks 67 looks que han presentado, o la doble C entrelazada -emblema de la monarca que, sorprendentemente, resulta casi idéntico al logo de la firma- que preside una de sus salas, redondearon la apuesta. "Fue una elección obvia presentar aquí la colección", ha comentado Virginie Viard, actual directora creativa de la marca, "en el fondo, este lugar es parte de la historia de Chanel”.

Kristen Stewart, una de las grandes embajadoras de la firma, ha ejercido como anfitriona en solitario disfrutando de una sucesión de estilismos a los que el resto del público ha asistido a través de la pantalla. Además del 'tweed', los botones joya o las siluetas hiperfemeninas que nunca faltan en las propuestas de la casa francesa, hemos visto juegos de transparencias, chaquetas de cuero acolchadas, leggings elevados a la categoría de lujo y accesorios tan rompedores como cinturones de cadenas o sombreros en punta con tul al más puro estilo hada madrina del siglo XXI.