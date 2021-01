Melania Trump se despide de la Casa Blanca con uno de sus mejores looks como Primera Dama

La esposa de Donald Trump ha lanzado un mensaje conciliador a través de sus redes sociales.

Woman.es

El 20 de enero está prevista la toma de posesión de Joe Bidden como nuevo Presidente de los Estados Unidos y esto significa no solo el final del mandato de Donald Trump, sino también el del papel de Melania Trump como Primera Dama. Es por esto que la exmodelo ha querido aprovechar sus últimas horas como tal para lanzar un mensaje a los norteamericanos de despedida.

En un video de casi siete minutos de duración, la todavía Primera Dama de los Estados Unidos se ha mostrado conciliadora, sobre todo después de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas en el país con asalto al Capitolio incluido. “Sed apasionados en todo lo que hacéis, pero recordad que la violencia nunca es la respuesta y nunca estará justificada”, ha dicho Melania en su discurso al respecto sobre este tema en torno al cual aún no se había pronunciado.

"No perdáis de vista vuestra integridad y valores. Aprovechad cada oportunidad para mostrar consideración por otra persona y cread buenos hábitos en su vida diaria (...). Centrémonos en lo que nos une, elevémonos por encima de lo que nos divide, elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y los demás antes que tú", puede escucharse de boca de la mujer de Donald Trump quien, de nuevo, ha hablado también con su estilismo.

Si una hace un repaso por los looks más célebres de Melania Trump a lo largo de los años que ha sido habitante de la Casa Blanca comprobará que siempre ha estado dispuesta a lanzar mensajes a través de ellos. Lo hizo al visitar un centro para inmigrantes con una parka de Zara sobre la que podía leerse el mensaje "No me importa realmente, ¿y a ti?" que resultó de lo más comentada, lo hizo en África, cuando sus elecciones resultaron de lo más polémicas, y lo ha hecho en cada una de sus apariciones en la última campaña presidencial.

No iba a quedarse atrás, por tanto, esta vez, en la que ha optado por la sobriedad más absoluta y no por alguno de los espectaculares abrigos que forman parte de su inabarcable colección. En este caso ha sido un traje de chaqueta y falda de espiga firmado por Dolce&Gabbana su última elección, lo cual simboliza el papel discreto en el que siempre se ha querido mantener durante el mandato de su marido que acaba de poner su punto y final.