Lily Collins y las zapatillas blancas que llevaría ‘Emily in Paris’

Te encantarán porque pegan con todo.

Cecilia Franco | Woman.es

Las zapatillas blancas siempre son un acierto, y si no, que se lo digan a Lily Collins que ha creado un ‘lookazo’ con las zapatillas que estamos seguras también llevaría 'Emily in Paris'.

Nuestras celebrities son una fuente de inspiración y Lily Collins consigue con sus looks hacernos soñar con la mismísima 'Emily in Paris'. Desde que esta serie entró en nuestras vidas nada es lo mismo y es que el papel que interpreta Lily Collins nos encanta y su 'estilazo' nos vuelve locas.

-María Valdés cómo llevar las zapatillas Converse en Invierno.

-Hailey Baldwin tiene el mejor look para llevar pantalones de cuero con zapatillas y abrigo masculino.

Y parece ser que no es cosa del guión porque Lily nos ha demostrado en más de una ocasión que es la mismísima 'Emily in Paris' en la vida real y eso nos tiene maravilladas. Nos enamoramos con su pedida de mano de película y ahora nos inspira con looks navideños que llevaría hasta la protagonista de la serie.

Ella es pura magia y sus looks de 'street style' no pasan desapercibidos. La sobrecamisa que nos propuso nos ha salvado la temporada y gracias a ella las boinas vuelven a dar ese toque romántico a nuestros looks.

En su última aparición nos propone un 'total look' de esos que son un acierto asegurado. Ha apostado por un 'total look' vaquero en verde militar de chaqueta y pantalón con un poco de campana que sientan de miedo. ¿Cómo consiguió romper con el monocolor? En las zapatillas blancas está la clave.

Las zapatillas blancas te salvarán cualquier look porque se adaptan a todo. Combínalas con vaqueros, 'total looks', e incluso con vestidos y reconvierte cualquier look.

¿Aún no tienes unas zapatillas blancas en el armario? Lily Collins tiene claro que unas zapatillas (blancas o de color) es justo lo que cualquier look del día a día necesita, no solo porque pegan con todo sino porque irás siempre cómoda.