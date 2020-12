Lily Collins ('Emily in Paris') tiene el look definitivo para esta Nochebuena

Total look de Dior.

Si no has visto 'Emily in Paris', ya estás tardando. Es cierto que no va a superar nunca a otras series emblemáticas ya como ‘Sexo en Nueva York’ o ‘Gossip Girl’, pero, oye, tiene su punto. Además, si te gusta el mundo del marketing y la publicidad, conocerás algunos entresijos de cómo funcionan las campañas, además de los modelitos que lucen Lily Collins y su amiga, la actriz francesa Camille Razat, que merece la pena tenerlos en el radar. Pero fuera de la serie Lily Collins también derrocha estilo. ¡Y vaya lookazo se acaba de marcar!

Para acudir al The Today Show, la actriz lució un total look de DIor del que estamos completamente enamoradas. Lily Collins se enfundó una chaqueta, una falda de cuero, una blusa de algodón blanco y unas botas de tacón Dior Empreinte de la colección verano 2021 de Dior, diseñadas por Maria Grazia Chiuri.

En la serie, la actriz nos ha dejado sin palabras gracias a sus looks, pero, claro ahí entra el juego el trabajo de Patricia Field, que también se encargó de los looks de ‘Sexo en Nueva York’. Para Collins, fue una experiencia “increíble” trabajar con ella.

“Nunca esperé que Patricia Field fuera así porque, quiero decir, ¡ella es Patricia Field! Cuando la conocí, me preguntó rotundamente: "¿Quién crees que es Emily y qué crees que se pondría Emily?" Ella me envió todos estos archivos PDF y me dijo que marcara con un círculo los diseñadores y los artículos que me gustaban, y luego, cuando llegué a París, todo estaba allí, hasta el tipo de leggings para correr que dije que pensaba que a Emily le gustaría. O el tipo de lazo para el cabello que debería tener. También me dio su propia ropa personal para usar en varias escenas. En un momento, ella literalmente se quitó la chaqueta de la espalda y me la puso después de que el clima cambió de soleado a lluvioso mientras filmaba, y de hecho me dio su mochila MCM vintage para la escena en la que Emily se va de Chicago a París en el último minuto”, contó a ‘Vogue’ la actriz.