La propuesta perfecta para seguir dando uso al calzado más versátil.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Durante el 2019 hubo unas zapatillas que empezaron a triunfar en el 'street style' pero no ha sido hasta el 2020 cuando han terminado de posicionarse como unas de las más virales de Instagram, especialmente gracias a su versatilidad, comodidad y diseño. No, no hablamos de las 'sneakers' de Lidl (aunque ya sabes que han sido todo un éxito en ventas y siguen agotadísimas), nos referimos a las zapatillas Converse de plataforma negras. Te suenan, ¿verdad? Lógico.

- Eva González tiene claro que nada queda mejor que unos pantalones vaqueros pitillo con zapatillas Converse y blazer negro

- Customizar las zapatillas, la idea que nos ha dado Mery Turiel y que puedes trasladar a crocs, chanclas...

Absolutamente todas las 'influencers' con más estilo de las redes sociales han caído en el encanto de estas zapatillas, y es que quedan genial con leggings tipo 'flare' (como así nos mostró Mery Turiel), con vaqueros clásicos (por supuesto), con vestidos largos e incluso con todo tipo de faldas, hasta con las más sofisticadas.

La 'influencer' María Valdés así nos lo ha demostrado. Consciente de la versatilidad y atemporalidad de este calzado, en su perfil de Instagram ha compartido a lo largo de todo el 2020 distintos looks (de todo tipo y para todos los gustos) combinados con sus Converse de plataforma de color negro, y es que, efectivamente, es el calzado favorito de la gaditana.

Ahora, con el otoño más que avanzado, María Valdés nos ha mostrado un look con el que nos demuestra cómo seguir sacando partido a estas zapatillas en invierno y, de paso, a esa falda sofisticada de seda que tienes en el armario.

En concreto, la 'influencer' ha apostado por una falda estampada midi, de tiro alto y entallada a la cintura, y la ha llevado sobre un jersey básico negro de cuello alto y manga abullonada.

Por supuesto, esta combinación de prendas nos encanta pero, sin duda, lo que más nos gusta es cómo María Valdés ha terminado de rematar el look con los accesorios, especialmente, por un lado, al llevarlo con sus Converse de plataforma (ya que nos parece un 'mix and match' superacertado con el que consigue dar uso a esa falda que creemos que solo llevaríamos con tacones); y por otro lado, al escoger un bolso negro acolchado con cadena en plata, logra dar ese toque formal al estilismo y, al mismo tiempo, rebajar el toque 'sporty' que puede darle las zapatillas.

En definitiva, nos resulta un 'outfit' de diez que nos inspira para seguir llevando las zapatillas más versátiles de nuestro zapatero, también en invierno.