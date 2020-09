La romántica pedida de mano de Lily Collins digna de una comedia romántica

La actriz se ha prometido con Charlie McDowell.

Justo un día antes de que una de las parejas de actores más famosa del planeta, la de Kit Harington y Leslie Rose, anunciara a través de un reportaje fotográfico de ella en una revista británica su próxima paternidad, otra actriz británica, Lily Collins, contaba a través de Instagram que se ha comprometido con su novio, Charlie McDowell.

"He esperado por ti toda la vida y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo", ha escrito la artista en la leyenda de la galería en la que ha compartido todos los detalles de una pedida clásica, con anillo y rodilla del hombre de la pareja incluido. Tan solo no es clásico el contexto, ya que no hay playa idílica ni vistas urbanas románticas de fondo.

En las fotos se ve a McDowell pidiendo matrimonio a su chica en un bonito paraje natural -en Nuevo Mexico, concretamente-, ambos con ropa confortable, y a la hija del cantante Phil Collins con bastante gesto de sorpresa, lo que indica que o ha hecho gala de sus dotes profesionales para la actuación o le ha pillado por sorpresa la decisión de su chico.

En otra de las instántaneas, Lily ha mostrado el detalle del anillo de compromiso, dorado y con una piedra rosa como la que te imaginas cuando piensas en una joya de este estilo. McDowell, que ha compartido también una de las fotos del momento publicadas por su chica, ha rematado su romántica acción con una declaración pública digna de final de comedia romántica:

“En un tiempo de incertidumbre y oscuridad, has iluminado mi vida. Siempre valoraré mi aventura contigo". No es de extrañar que en otra publicación posterior también en Instagram, Lily Collins haya definido sus sentimientos en este momento tan especial como “La alegría más pura que he sentido nunca”.

Estaremos atentos a ambos próximamente para conocer más detalles sobre una boda de la que no sabemos nada todavía. Bueno sí, que se va a celebrar tarde o temprano. Desde aquí, nos sumamos a las felicitaciones de Diane Kruger, Jennifer Gardner, Courteney Cox y compañía.