Laura Escanes luce el bikini más 'hot' del verano con top minúsculo y efecto 'underboob'

Si eres amante de los bikinis mínimos, tienes que ver la colección a la que pertenece el de Laura Escanes.

Clara Hernández

¿Te acuerdas del 'underboob', aquella tendencia supersexy que brilló en 2016 y que dejaba la parte de abajo del pecho al descubierto, sugiriendo pero sin enseñar del todo? Pues si pensábamos que ya la habíamos desterrado de nuestros armarios durante una larga temporada, estás muy equivocada. Ha sido Laura Escanes quien la ha rescatado en las últimas horas con el bikini más atrevido de su fondo de armario, en un bonito color lila que promete ser la sensación del verano.

La instagrammer, además de lucir el peinado con minitrenzas de moda, ha presumido de tipazo con este modelo cuyo top, que se ata al cuello, es una revisión del modelo de cortina, pero que cambia los triángulos por cuadriláteros irregulares que se unen en el centro por un cordón y que recuerda a esa otra tendencia que apostaba por bikinis que parecen puestos al revés (y que también figuran entre las más 'hot' para lucir junto al mar o la piscina).

En cuanto a la parte inferior, es una clara apuesta por las marcas de sol mínimas con una braguita brasileña y un estilo cortina que permite ajustarlo y que seguro que encandilaría a la mismísima Emily Ratajkowski, una de las grandes abanderas de este tipo de braguitas en sus colecciones de baño. ¿Te atreves? Entonces tienes que visitar la marca barcelonesa Goi, cuyas máximas son sorprender y convertirte en la más sexy de la playa.

El nombre de este bikini no puede ser más evocador: se llama The Dirty Money y sus piezas se venden por separado. La braguita tiene un precio de 29,95 euros y el top, también de 29,95 euros.

La firma tiene otros modelos para que acaparar todas las miradas, con braguitas en V pronunciadísimas o bañadores asimétricos que hace órdagos al equilibrio dibujados a partir de 'cut outs', muchos de los cuales se declaran partidarios del tanga. ¡Locura!

¿Te apuntas? Si no estás del todo segura, hay más tendencias para brillar este verano. ¿Por ejemplo? No te pierdas el 'swim wear' con efecto toalla, que está haciendo estragos y hemos encontrado en Oysho, o los modelos de aire 'vintage' de Nuria Roca, que nos encandiló hace unos días con un precioso modelo tipo bandeau con braguita alta sin costuras y estampado geométrico con hilo de lúrex de Bo Star (sí, aquel que se adaptaba al cuerpo como una segunda piel y no marcaba nada).

Como ves, no hay una única manera de deslumbrar este verano junto al agua. Mira una selección con nuestras tendencias favoritas: