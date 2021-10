La 'influencer' ha publicado el vídeo que la televisión estadounidense ha vetado por ser 'demasiado sexy'

A veces que te censuren puede ser tu mejor promoción. Al menso si tu apellido es Kardashian. Una vez más el clan más famosos de la televisión ha vuelto a estar en boca de todos. Esta vez la protagonista del último escándalo ha sido Khloé Kardashian, a quien la televisión estadounidense le censuró el anuncio de su marca de vaqueros por ser 'demasiado sexy'.

En el vídeo, que más tarde ha compartido la misma Khloé en su cuenta de Instagram, se le ve como la protagonista absoluta del primer anuncio de televisión de Good American, su marca de ropa. El vídeo, titulado 'Find the One' (o "Encuentra el elegido", en castellano), se ve a lainfluencer y empresaria recostada sobre varias sábanas en una cama. Está topless y la única prenda que lleva puesta son unos vaqueros de cintura alta de su línea Good Legs.

En ningún momento deja al descubierto su pecho, pues siempre juega con las sábanas de manera provocativa, sin embargo la música de fono y su tono de voz, casi como un susurro hacen que el vídeo sea insinuante. "Esta vez es diferente. Me siento bien. Me siento sexy. Como si no tuviera que seguir buscando. Creo que he encontrado al elegido", dice la Kardashian de 37 años.

Vale la pena recordar que Khloé Kardashian fundó en 2016 la marca de vaqueros, Good American, que arrasó en ventas y estuvo a punto de facturar un millón de euros en su lanzamiento.

Según ha revelado el portal de noticias TMZ, al parecer las cadenas estadounidenses han considerado que el anuncio "no es apropiado" para emitirse en antena. La idea era lanzarlo durante esta semana, pero durante el proceso de aprobación fue echado para atrás.

La empresa ha aprovechado el tirón que ha generado la noticia para promocionar de la mejor forma que existe un producto: de boca en boca. La censura ha sido publicidad gratuita y si hay una familia que sabe sacarle provecho a cualquier situación esta es la de las Kardashian. Así que ya se han catalogado como la marca más sexy de vaqueros de Estados Unidos.

La firma además ya confirmó que el anuncio será reeditado para que obtenga la aprobación pertinente, si bien la campaña, según la firma, "pretende elevar y celebrar esa sensación de sensualidad y confianza que todas las mujeres experimentan al encontrar los vaqueros perfectos". Good American, en su perfil de Instagram, ha declarado con orgullo que sus vaqueros son "demasiado sexys para televisión".