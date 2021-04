Khloé Kardashian vuelve a posar en bañador tras su polémica foto del bikini pero lo que realmente te llamará la atención serán sus sandalias efecto piernas kilométricas 

Aprovechando el revuelo de su fotografía en bikini sin photoshop, la hermana de KIm Kardashian ha posado en bañador para promocionar el nuevo lanzamiento de su marca Good American, unas sandalias tipo Cenicienta.

PILUCA SANTOS

La fotografía sin retocar y en bikini de Khloé Kardashian sigue trayendo cola. A pesar de que hace semanas que se filtró la imagen y la propia Kardashian explicó por qué estaba molesta, ahora que ha vuelto a salir a la luz una nueva fotografía de ella en traje de baño se la ha vuelto a cuestionar. La hermana de Kim Kardashian posó para Good American, la firma de moda que creó junto a Emma Grede, quien también está tras la marca de fajas de Kim Kardashian, en bañador y a orillas de una piscina. Una escena parecida a la de la polémica, pero con una fotografía más cuidada y con filtros, por supuesto, como le gusta a Khloé Kardashian y no tiene miedo de reconocer.

-Si cenicienta hubiera visto estos zapatos, se hubiera enamorado de ellos

“La presión, el ridículo constante y la forma en la que se me ha juzgado toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido muy grande como para poderlo soportar", reconoció Khloé cuando dio la cara y contó su versión sobre la filtración de la fotografía. “Trato todos los días de vivir mi vida de la manera más honesta posible y con empatía e ingenuidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura del estándar imposible que el público me ha fijado”, concluyó la socialité.

Ahora ha posado con un bañador negro, la versión más elegante del traje de baño, pero lo que realmente llama la atención son las sandalias de Cenicienta de color nude. Con tacón con cuña de metacrilato y de estilo ‘lace up’ las sandalias de Khloé Kardashian pertenecen a la colección CINDER-F * CKING-RELLA que se pondrán a la venta este mismo jueves en su firma Good American y que cuestan 170 dólares.

Por qué sus sandalias alargan la pierna

El diseño, el material con el que están creados y el tamaño del tacón juegan un papel fundamental para conseguir este efecto estilizador de la pierna de cualquier zapato. Por su tacón XXL, porque son muy de color nude y se funden con el tono de la piel y dejan parte del pie al descubierto, las sandalias de Khloé Kardashian crean una ilusión óptica y consiguen que tus piernas parezcan más largas y, por tanto, más altas.

De moda en los años 90, esta tendencia ha resurgido como el Ave Fénix y rara no es la famosa que no cuenta con unas sandalias transparentes en su armario. La reina Letizia fue una de las primeras en lucirlas, aunque a la lista también se suman otros nombres tan populares (y a la vez con estilos tan diferentes al de la monarca española) como el de Kim Kardashian o Marta Lozano.