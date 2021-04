Khloé Kardashian rompe su silencio sobre su foto en bikini y sin Photoshop que se coló en todas las redes sociales

La hermana de Kim Kardashian, además, enseña su cuerpo para que veamos que no hay trampa ni cartón. Sin embargo, la polémica sobre la fotografía de Khloé Kardashian no acaba aquí. Es más, da una lección de feminismo que a todas nos va a gustar.

P.S. | WOMAN.ES

Hace unos días que una fotografía sin retocar y en bikini tiene a Khloé Kardashian y a todo su equipo en alerta. Aunque la idea de la empresaria era que esa foto no hubiera visto nunca la luz, se filtró por error de su asistente y, desde entonces, ha corrido como la pólvora por redes sociales y foros. Durante todo este tiempo, la hermana de Kim Kardashian no ha hecho ningún tipo de declaración, hasta ahora, que ha compartido un post en Instagram desvelando todas las claves de por qué quería que esa fotografía desapareciera, además ha mostrado cómo es realmente su cuerpo.

Para que nadie tuviera dudas, primero Khloé Kardashian enseñó en un vídeo su cuerpo y después explicó por qué tanto ella como su equipo han puesto tanto empeño en que esa fotografía desapareciera de Internet.

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. Esta foto que se publicó esta semana es bonita”, escribió Khloé en Instagram. “Pero, como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es favorecedora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto y luego se comparte con el mundo, debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas”, ha señalado.

“La presión, el ridículo constante y la forma en la que se me ha juzgado toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido muy grande como para poderlo soportar".

“'Khloé es la hermana gorda', 'Khloe es la hermana fea', 'Su papá no debe ser su verdadero papá porque es muy diferente, 'La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía'''. Todo este tipo de frases ha tenido que escuchar la empresaria toda su vida y que, aunque no quiera, le han afectado.

“Trato todos los días de vivir mi vida de la manera más honesta posible y con empatía e ingenuidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura del estándar imposible que el público me ha fijado”, ha concluido la socialité.