La 'influencer' Verónica Díaz, conocida como JustCoco, tiene el pantalón de Zara perfecto para superar el lunes y alcanzar todas las metas semanales con alegría.

Cecilia Franco

El primer día de la semana, para muchas, es todo una odisea. Después de disfrutar al máximo de los días libres, toca afrontar una nueva semana con buena actitud. Pero, ¿cómo conseguir sobrellevar el lunes cuesta abajo y sin frenos? Pues Verónica Díaz de JustCoco, que hace poco encontró en Zara la chaqueta que parece lujo, tiene la respuesta: añadiendo mucho (mucho) color a nuestro outfit. Aunque parezca mentira, los colores ayudarán a que nuestro ánimo y nuestra autoestima aumente. Así será un lunes, menos lunes.

Estarás con nosotras que los lunes cuestan mucho. Sin embargo, en el inicio de la semana está la clave para focalizar esas metas y sueños por cumplir. Creemos que de esa manera lo vería JustCoco y, así es como hay que plantearse ese nuevo reto semanal. ¿Por dónde podemos comenzar? El foco motivacional puede empezar, aunque no lo creas, por el look.

Un look lleno de color, desbordará positividad y será el reflejo de una actitud alegre que estamos seguras contagiarás a todos los que te rodean. Y es que si ya has probado el superpoder que tienen los pantalones retro, ahora cuando veas el último look de JustCoco, te unirás a la tendencia estampado damero más alegre y divertido como ya hizo María García de Jaime.

Ahora bien, el estampado damero viene de la mano de ese colorido deseo que nuestras tiendas 'low cost' han colado en nuestro armario esta temporada. Algo así como lo que nos propone y plasma Zara en el pantalón que nos ha descubierto mami 'coquete'.

¿Quién dijo que los lunes son aburridos? Ella ha optado por un diseño de cuadros damero, olvidando la versión 'black & white', con unos jeans 'wide leg' de cuadros en tono rosa y rojo (29,95 €) -que, por cierto, hemos encontrado en la web agotado- y que ha combinado con un jersey en tono rosa fucsia de Parfois y los zuecos de Zara, que ya nos adelantaron su retorno.

Así que sí, amigas. Para superar la semana solo necesitamos un look lleno de color, que nos alegre la vida, pero también necesitaremos una buena actitud y una sonrisa para alcanzar todos nuestros objetivos con éxito. Descubre todo lo que las nuevas tendencias (del mundo del color) pueden hacer por ti. ¡Y a vivir la vida (y los lunes) con alegría!