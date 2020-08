Jennifer Lopez tiene el minivestido blanco con bordados de colores más bonito del verano, palabra

Y nos demuestra que este tipo de diseños (que son pura tendencia) son aptos tanto si estás en la playa como en la ciudad.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A sus 51 años de edad, Jennifer Lopez sigue siendo todo un icono femenino, pues sabe cuidarse sin renunciar a la belleza real y, por ello, nos parece todo un ejemplo a seguir. Estilísticamente hablando, la cantante se atreve a llevar todas y cada una de las tendencias que reinan en el 'street style' cada temporada, y nos sigue dejando alucinadas.

La cantante está pasando unos días en Nueva York, según hemos podido ver en su perfil de Instagram, junto a su pareja el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y sus hijos. Y es que si la cantante ya nos conquistó con la mascarilla de lentejuelas más original que hemos visto hasta ahora (con la que aprovechó para concienciar de la importancia de llevar cubrebocas en lugares públicos), la diva del Bronx ha vuelto a sorprendernos, esta vez, con un estilismo veraniego que es pura tendencia.

Durante el día de ayer, la cantante y su pareja, junto a su hija Natasha Rodríguez, aprovecharon para hacer una visita profesional al Citi Field Stadium en Queens (Nueva York), en su intento por convertirse en propietario de un equipo perteneciente a las Grandes Ligas de Béisbol. Para la ocasión, Jennifer Lopez llevó un minivestido de color blanco superoriginal.

Ya te hemos contado en más de una ocasión que los vestidos blancos son un 'must' este verano pero parece que Jennifer Lopez ha querido elevar la tendencia con un diseño con bordados de flores de colores, fluido (detalle que hace que sea aún más favorecedor para cualquier tipo de silueta) y con media manga abullonada.

Recordemos que los vestidos bordados se han posicionado en el pódium de las tendencias esta temporada en nuestro país gracias a 'it girls' como María Pombo, Lucía Bárcena o María Fernández-Rubíes, que tienen diseños con bordados de inspiración mexicana preciosos, así como Paula Echevarría, que tiene un vestido de una marca 'made in Spain' que está a punto de agotarse. Sin embargo, Jennifer Lopez nos confirma que las tendencias no entienden de fronteras y se atreve a llevarlo en plena ciudad.

La cantante ha completado su look con un recogido muy fresquito para el verano y al que J.Lo suele recurrir bastante: un moño alto y estirado. Este peinado nos encanta porque además de crear un efecto de sumar unos centímetros más de altura, se puede llevar con cualquier tipo de look (desde el más informal hasta el más elegante).

Jennifer Lopez, además, ha sabido jugar con los accesorios para darle un toque más formal, llevando unas sandalias de tacón en color beige con tiras transparentes, un bolso bandolera en el mismo tono y unas gafas de sol XXL. Respecto a las joyas, la cantante ha optado por unos pendientes de aro dorados, que sientan ideal con el recogido, y unas pulseras.

El estilismo de Jennifer Lopez nos resulta muy inspirador para aprovechar una prenda que se suele ver más como look de playa, como así ocurre con el minivestido blanco bordado, pero en un 'outfit' de ciudad. ¿Y a ti? ¿Qué te parece?