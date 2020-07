El vestido bordado a mano de inspiración mexicana de María Pombo que se ha convertido en motivo de obsesión en Instagram

Y es que no puede ser más bonito.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si este verano vas a la playa (o no), hay dos prendas que no pueden faltar en tu maleta: un bikini y un vestido de verano.

Como ya te hemos contado en otras ocasiones, el caftán (túnica o vestido de inspiración marroquí) se ha colado en los armarios de esta temporada de muchas 'celebrities' e 'influencers', como es el caso de Nuria Roca, que sabe cómo llevarlo para conseguir el mejor look de playa; o el de Eugenia Silva, quien tampoco ha podido resistirse a la versatilidad de la prenda.

Y es que, aunque admitimos que el caftán nos encanta (incluso para looks de 'street style', tal y como lo ha llevado Ana de Armas), hay otro tipo de vestidos que también están arrasando en Instagram y que son superoriginales, y María Pombo nos ha descubierto el más bonito.

En su último post de Instagram, la 'influencer' ha compartido una foto en la que aparece junto a su amiga Teresa Andrés, quien sale abrazada a ella y a su tripita de embarazada, en la que podemos ver a María Pombo lucir un vestido ideal.

Se trata de un diseño único que pertenece a la marca Frida's Lab, creada de la mano de tres hermanas españolas muy ligadas a México desde pequeñas y que, tal y como se definen ellas mismas en su cuenta de Instagram, crean "vestidos 100% mexicanos con corazón español".

El modelo que lleva María Pombo es el 'Nikte', un vestido blanco fabricado con tejido manta (una tela tradicional mexicana elaborada con algodón 100% puro y completamente ecológico), bordado multicolor a mano y filo rojo.

En concreto, la 'influencer' lo ha llevado como prenda protagonista de un look de playa IDEAL, con un sombrero de paja de Springfield. Y es que, efectivamente, este tipo de diseños resultan perfectos para combinarlos con complementos de verano como capazos (que también están arrasando en Instagram) o sombreros de todo tipo. Sin embargo, con unas sandalias pala o unas cuñas de rafia también son ideales para un look de 'street style', ¿o no?

La marca artesana no solo ha conquistado a María Pombo, sino que otras 'influencers' también han caído rendidas ante la originalidad de estos diseños, como Lucía Bárcena, quien tiene el mismo modelo que Pombo; o María F. Rubíes, quien tiene varias prendas de la firma.

Si a ti también te han cautivado, no dudes en visitar su Instagram y contactar con ellas por mensaje directo para hacer cualquier tipo de consulta o pedido.