Así combina Paula Echevarría el vestido blanco con bordados a todo color que es tendencia este verano

Nuevo día y nuevo look de Paula Echevarría. Después de terminar el domingo luciendo un minivestido (floral y rebajadísimo) ideal para las noches de verano, la actriz ha dado la bienvenida a una nueva semana presentándonos, vía Instagram, su versión del vestido blanco estilo caftán con bordados de colores que es tendencia entre las 'it girls' de nuestro país.

La protagonista de 'Velvet' ha recuperado este estilismo, que según comenta estrenó hace una semana, causando furor entre las fans de su estilo. Y no es para menos pues a esta pieza con sello 'made in Spain' no le falta detalle: se trata de un vestido cortito de algodón, con mangas acampanadas y detalles bordados a lo largo de toda la tela, con especial relevancia en el escote y en el bajo.

La prenda en cuestión es el modelo 'Mermaid' de la nueva colección de Fetiche Suances, una marca muy repetida en el vestidor de Paula, quien se ha convertido a base de 'lookazos' en una de las mejores embajadores de la firma. ¿Su precio? 175 euros y, según indica la web, ya está a punto de agotarse en las tallas XS, S y M, mientras que en la L todavía quedan varios artículos disponibles.

La asturiana ha completado el 'outfit' con unas sandalias planas metalizadas, gafas de sol y un cinturón que ciñe el vestido a la silueta consiguiendo un efecto muy favorecedor.

Sin embargo, Paula Echevarría no ha sido la única que ha caído rendida a este tipo de estilismos este verano: hace solo unos días vimos a María Pombo con un vestido bordado a mano de inspiración mexicana muy similar, que rápidamente se convirtió en obsesión de Instagram ya que otras 'influencers' como Lucía Bárcena o María F. Rubíes también lo mostraron en sus perfiles.

Todos sus conjuntos nos hacen llegar a una sola conclusión: estos vestidos blancos con bordados a todo color quedan de lujo con complementos estivales, como capazos, sandalias de tiras, sombreros o collares veraniegos. ¡Tomamos nota!