La infanta Sofía tiene el minivestido de lunares de Zara que todas queremos esta temporada

La hija pequeña de los reyes ha acompañado a sus padres y a su hermana a la reunión con el patronato de la Fundación Princesa de Girona.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Un año más, ha tenido lugar la reunión de los reyes con el patronato de la Fundación Princesa de Girona, celebrada en el Palacio Real de El Pardo. Y aunque en esta cita estamos acostumbradas a ver a Felipe VI y a la reina Letizia en solitario, en esta ocasión han asistido acompañados de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

- El chaleco XL de la infanta Sofía con el que ha conseguido un look de otoño ideal

- La blusa blanca con lazada de la infanta Sofía para el acto del 12 de octubre en Madrid es la prenda que mejor queda con tus pantalones vaqueros

Se trata de la primera vez que las hijas de los reyes acuden a este acto y, de hecho, su presencia ha sido una grata sorpresa para los medios de comunicación, ya que la asistencia de la princesa y de la infanta no estaba contemplada en la agenda real.

Por supuesto, para esta cita, y una vez más, doña Letizia ha apostado por un look clásico protagonizado por una falda negra con flores bordadas de Carolina Herrera que ya ha lucido en otras ocasiones. Sin embargo, la reina no ha sido la única que ha acaparado las miradas por su estilismo, pues la infanta Sofía ha sorprendido con un look sencillo, inspirador y de lo más acertado.

La hija pequeña de los reyes ha llevado un minivestido negro con estampado de lunares blancos, con manga ligeramente abullonada, cuello subido y una sutil abertura delantera en el pecho. Pero, sin duda, uno de los detalles que más nos gustan del diseño es el cinturón con lazada combinado a tono.

Se trata de un vestido de lo más versátil que tenemos que confesar que nosotras ya teníamos fichado, ya que pertenece a Zara y está disponible, de momento, en todas las tallas a un precio de 29,95 euros.

No es la primera vez que la infanta Sofía apuesta por la moda 'low cost' (siguiendo los pasos estilísticos de su madre que también suele recurrir a firmas asequibles y para todos los bolsillos), pues todavía nos acordamos del vestido rojo de Mango que llevó al acto previo de los Premios Princesa de Asturias 2020.

Respecto al calzado, la infanta Sofía ha apostado por la comodidad de unas bailarinas, que recordemos que es su calzado por excelencia. En concreto, ha llevado unas de color negro con la punta ligeramente afilada, que pertenecen a la firma Pretty Ballerinas y que ya se las hemos visto en otros actos oficiales.