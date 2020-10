La reina Letizia apuesta por la moda española asequible reciclando su falda plisada de Massimo Dutti en los Premios Nacionales de la Industria de la Moda

Doña Letizia ha presidido la ceremonia de entrega de estos galardones con un look que refleja su apoyo al sello 'made in Spain'.

Octubre es un mes de grandes acontecimientos en la Casa Real y, por tanto, de estilismos que quedan para el recuerdo. El desfile del 12 de octubre, los Premios Princesa de Asturias... y, por supuesto, la ceremonia de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda 2020, que la reina Letizia ha presidido esta mañana.

Habitualmente, doña Letizia habría estrenado sendos looks para cada una de estas ocasiones, pero en este 2020 la sobriedad se ha instalado en su vestidor como reflejo de la situación social que atraviesa el país, y la monarca ha renunciado a incorporar nuevas piezas a su colección en favor de reutilizar las que guarda en él desde hace años.

Las pruebas más recientes son precisamente el vestido de terciopelo rojo que lució el día de la Hispanidad, un diseño firmado por Felipe Varela que vimos por primera vez en su viaje oficial a Japón en 2017; y el impecable look de Delpozo con el que brilló en los Premios Princesa de Asturias pese a que ya le había dado salida en varios eventos anteriores y era la primera vez en la historia que no estrenaba un conjunto para tal fecha (de hecho, también repitió modelito en la audiencia previa a la entrega de los galardones, para la que optó por un vestido de flores de Carolina Herrera al que le quitó la etiqueta el año pasado para la exposición 'Sorolla: Spanish master of light' en Londres).

La misma fórmula ha seguido este lluvioso jueves en la entrega de la VI edición e los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, unos distintivos impulsados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que reconocen el trabajo de personas, instituciones, organizaciones, empresas e industrias que han logrado la excelencia empresarial en este sector. Como era de esperar, la reina Letizia ha vestido moda española para la ocasión; y además lo ha hecho con un look reciclado y asequible. Toda una declaración de intenciones.

En concreto, ha recuperado una falda plisada de Massimo Dutti en color dorado que estrenó este mismo verano durante una tarde familiar por Madrid. En su momento tenía un precio de 89,95 euros pero, lógicamente, ahora es imposible encontrarla en su página web.

Don Felipe y Doña Letizia con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el teatro Ver 5 fotos

Aquella vez doña Letizia la combinó con una camiseta negra y unas alpargatas de cuña a tono (su calzado favorito para los meses más cálidos del calendario) y, aunque hoy ha vuelto a repetir ese patrón de colores, ha apostado por piezas más elegantes que sofistican el conjunto.

Su elección ha sido una camisa negra vaporosa con manga larga, rematada por una original lazada en el cuello, un abrigo largo, un bolso de mano y, en los pies, unos salones de tacón clásicos, como los que usaba a diario antes de la pandemia pero que actualmente sustituye en muchas de sus apariciones por mocasines u otro calzado plano.

Su inseparable anillo geométrico de Karen Hallam (una de las piezas más especiales de su joyero al tratarse de un regalo de sus hijas) y la pertinente mascarilla redondean con acierto este 'outfit' que ha acompañado de un maquillaje de ojos ligeramente más notable de los que está luciendo en sus compromisos de día.