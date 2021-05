Ana Boyer nos desvela el secreto para reconvertir cualquier look básico con un sencillo complemento: la gorra deportiva. De esta manera lograrás dar un toque 'casual' y 'chic' a cualquier propuesta.

Cecilia Franco

No es la primera vez que hablamos de la eficacia de los looks 'total black' y, su elegancia, versatilidad y sofisticación sin necesidad de pensar mucho. Si tenemos que hacer referencia a un icono de elegancia innato, tenemos que hablar de Ana Boyer. ¿Su última propuesta? Un look 'total black' de básicos de punto, que irrumpe con un complemento como la gorra deportiva aportando ese toque casual.

El armario de Ana Boyer es pura fantasía. Su estilo elegante y minimalista nos tiene siempre alerta, no solo porque logra dar con 'lookazos' de básicos de armario, sino porque encuentra verdaderos tesoros que apoyan el mundo de la sostenibilidad con sello 'made in Spain'.

-Ana Boyer tiene en Fernando Verdasco a su mejor modelo, que luce accesorio con fruta de la pasión.

-Tamara Falcó apoya a Fernando Verdasco en el Mutua Madrid Open con un look rompedor.

Hace unos días nos enamoró con el vestido asimétrico de firma española que además de la conciencia por el medio ambiente, apoya el emprendimiento joven. Una propuesta a la que también se sumó otro diseño de la misma firma con un estilo ibicenco.

Su Instagram últimamente se ha convertido en una fuente de inspiración para futuras invitadas a eventos. Pero por si fuera poco, ella junto a su hermana Tamara Falcó nos han sorprendido con posados familiares donde se animan todos con la moda 'casual' y la misma gorra deportiva.

Y hablando de gorras, parece que esta primavera las gorras deportivas se han colado en nuestros looks diarios, o como dice Sara Carbonero, en nuestros 'bad hair days'. Hace un año Ana Boyer y Fernando Verdasco no solo anunciaron la gran noticia de que iban a ser padres, sino que nos sorprendieron con un proyecto de lo más 'cool' relacionado con este accesorio.

En esta ocasión Ana Boyer nos enamora con un look 'mood' tenis en el que combina un jersey fino de punto negro, a juego con una falda de punto midi. De esta manera crea un 'total look black' lleno de elegancia. ¿Cómo ha conseguido darle ese toque 'sporty'? Pues como adelantábamos antes, con una gorra deportiva de visera plana de su propia firma.

Gorras, el accesorio 'comfy' que es tendencia esta temporada Ver 12 fotos

La firma Cocowi (29,99 €) se trata de un proyecto impulsado por la pareja con un carácter mayoritariamente unisex y dirigida a un público fanático de las gorras y la moda, a través de una variedad de diseños donde la fruta fresca se convierte en protagonista.

"Cocowi es más que una gorra, Cocowi es un estilo de vida", y como nos demuestra Ana Boyer es el complemento estrella que necesitarás esta primavera para darle ese toque 'sporty chic' a cualquier look, por muy sencillo que sea. ¡Hazte con el complemento estrella de la temporada!