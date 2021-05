¿Buscas un look para ser la invitada perfecta? Ana Boyer encuentra un dos piezas de blusa asimétrica y falda de firma española que además de ser ideal, apoya por la sostenibilidad y el emprendimiento.

Cecilia Franco

Ana Boyer se ha convertido en todo un icono de estilo en nuestro país. Elegancia y sofisticación es lo que ella desprende y lo que nos transmite a través de cada uno de sus looks de Instagram. ¿Su última propuesta? Un look dos piezas de firma española que nos anima a crear 'total looks' de invitada de estilo ibicenco con un blusa de escote asimétrico y falda.

Con la llegada del mes de mayo, nuestra mente solo piensa en eventos, bodas y comuniones. Buscamos los vestidos más originales, nos enamoramos de la elegancia de los palabra de honor y buscamos en nuestras tiendas 'low cost' los vestidos que cumplan con los requisitos de precios bajos y diseños espectaculares.

Pero si lo que quieres es ir más allá del clásico vestido, Ana Boyer nos trae una maravillosa idea. La hermana de Tamara Falcó, aunque a través de su Instagram muestra tiernas imágenes con sus pequeños y míticos 'momentazos' familiares como el que vimos donde todos mostraban el mismo diseño de gorra deportiva para disfrutar del partido de Fernando Verdasco, hemos de reconocer que sus looks refinados que protagonizan su 'feed' nos tienen siempre atentas.

Y no solo porque son diseños ideales, sino porque además apuesta por marcas de moda 'made in Spain' y apoya el emprendimiento joven y la importancia de la sostenibilidad.

Si hace poco Ana Boyer nos enamoró con un vestido asimétrico de firma española muy favorecedor, ahora nos lanza una nueva idea de estilo ibicenco si estás buscando dar con un look de invitada elegante y rompedor.

Pues bien, en esta ocasión vuelve a apostar por la misma firma sostenible y española By Niuma Al con un conjunto de blusa asimétrica (49 €) y falda de volantes (47 €) del mismo estilo creando un 'total look'. De esta manera, irás más allá del clásico vestido y crearás un conjunto ideal donde remarcarás la cintura gracias a ese efecto nido de abeja de la cinturilla de la falda.

La firma By Niuma Al es una creación impulsada por dos jóvenes emprendedoras que luchan por fomentar la moda española minimalista para mujeres que además de amar la moda, apoyen firmemente la lucha por la sostenibilidad. ¡Larga vida a cada pieza!