Fernando Verdasco, el mejor y tropical modelo de Ana Boyer, con frutas de la pasión

El tenista aparece luce algunos de los modelos del proyecto de accesorios de moda que montó hace aproximadamente un año con Ana Boyer.

Clara Hernández

Hace un año Ana Boyer y Fernando Verdasco sorprendían a sus seguidores anunciando, además de un segundo embarazo (el del pequeño Mateo, nacido a finales de diciembre), un nuevo proyecto empresarial centrado en moda. Se trataba de Cocowi, una firma de accesorios (en concreto, de gorras ligeras, con visera plana y, hasta ahora, mayoritariamente unisex) que se presentaba como una oferta 'cool' y dirigidas a "mentes frescas" así como a "los amantes de la libertad", "los emprendedores", los "conscientes de su salud"...

"Cocowi es más que una gorra, es un estilo de vida", asegura la web oficial de la marca, que mostraba (y muestra) una serie diseños divertidos protagonizados por fruta saludable, sabrosa y tropical que apetece lucir y morder, más aún cuando leemos las leyendas que acompañan a las ilustraciones ("Bite my peach" por ejemplo, es decir ,"Muerde mi melocotón", indica el modelo dedicado a esa fruta carnosa y anaranjada).

También hay papayas sugerentes y deliciosas, fresas tiernas ('Kiss me' o 'Bésame', reza una frase junto a estas frutas rojas) y... fotografías de Fernando Verdasco luciendo algunos de esas propuestas, algo a lo que no se ha atrevido, por ahora, Ana Boyer, que solo aparece en el perfil de Instagram pero no en la web oficial.

- Ana Boyer lleva el minivestido blanco ibicenco que querrás llevar este verano con sandalia plana.

- Así es el bañador de Ana Boyer que no puede sentar mejor.

Así, el tenista es el mejor modelo de la colección que comercializa junto a Ana Boyer mientras mira hacia un lado y nos anima a ser "apasionados" ("Be passionate", reza su gorra en tonos morados, blancos y rosados, encabezada por una fruta de la pasión apetitosa). También adopta una pose taciturna en otra imagen de la tienda online de la marca aunque su gorra asegura que es "más dulce que la miel" ('Sweeter than honey'). O pide con una medio sonrisa y una gorra en tonos marrones en la que aparece el dibujo de una cebolla que no le hagas llorar ('Don't make me cry').

Fernando Verdasco también luce como nadie una gorra con el dibujo de un aguacate ('avocado', en inglés) que propone que nos abracemos con un juego de palasbras ("Let's avocuddle"). Y, después, se identifica como 'biettersweet' con una gorra que representa unos kiwis.

¿Te suenan muchos de estas gorras? Tal vez se las has visto a Tamara Falcó, quien se ha convertido en una de las grandes embajadoras de la marca desde el invierno pasado y esta primavera no se ha separado de sus modelos en colores tierras (el de hace, con su dibujo, alusión a la miel) y en tonos grises (la de las fresas que llaman a los besos), rivalizando en elegancia y sensualidad con su cuñado.