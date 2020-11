Dice Laura Matamoros que para transformar un look solo necesitas unas medias

Cómo han cambiado las cosas. Si antes odiábamos las medias…

Hay una regla no escrita que dice que solo los meses con R, es decir, desde septiembre a abril, podemos usar las medidas, sin embargo, no ha sido hasta la pasada temporada cuando las medias han vuelto de forma oficial a nuestro armario. Firmas como The Attico y Saint Laurent le dieron el protagonismo que se merecían y desde entonces no hay influencer que no se haya atrevido con un par de medias, sobre todo las de cristal, a su vez las más elegantes, pero Laura Matamoros ha dado un paso más y se ha desmarcado de sus colegas. La madrileña ha transformado su look con unas medias de rejilla.

Sí, suena como muy retro, pero hay pocas prendas más sofisticadas que unas medias de rejilla, así que no nos extraña que Laura Matamoros haya apostado por ellas en uno de sus looks de otoño. La influencer combinó una blusa blanca de estilo victoriana de Zara, a la venta en la web de la web de la firma por 24,95€ con una falda con estampado de pata de gallo con abertura lateral y lazos en los bolsillos de Mypeeptoes Shop, que cuesta 59€.

Remató el look con unas botas negras de caña alta de la colección que acaba de sacar a la venta Dulceida, aunque las protagonistas fueron, sin lugar a dudas, las medias. Desde hace unos meses, no paramos de ver medias en Instagram, que se han convertido en la prenda fetiche de las infliuencers, aunque de todas ellas, las más famosas son las de Chanel.

Era cuestión de tiempo que se acabaran convirtiendo en una de las prendas virales. Cuando el pasado mes de marzo, Chanel presentó su colección para el otoño-invierno 2020/2021, fue imposible no fijarse en las medias con las que las modelos desfilaron. Cobraron tanto protagonismo que incluso eclipsaron a los looks de maison. Ahora, las medias de Chanel son ya las reinas de Instagram y cuestan 360€.